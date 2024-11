Mercato ortofrutticolo di Udine: al via l’ammodernamento

Il mercato ortofrutticolo di Udine, situato in Piazzale dell’Agricoltura, si prepara a una trasformazione radicale. La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto definitivo per i lavori di ammodernamento e efficientamento energetico, un’iniziativa chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo progetto non solo modernizzerà uno dei principali snodi logistici agroalimentari del Friuli-Venezia Giulia, ma rappresenterà anche un esempio di sostenibilità e innovazione.

L’obiettivo: un polo logistico all’avanguardia

Il vicesindaco Alessandro Venanzi, che segue i progetti PNRR, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Questo progetto fondamentale migliorerà le prestazioni energetiche del mercato, trasformandolo in un polo logistico cruciale per un’area molto vasta”. Oltre a ridurre i costi di gestione, l’ammodernamento aprirà la strada a nuovi investimenti e progetti, finora resi difficili dall’inadeguatezza della struttura.

Un investimento importante per il futuro

L’assessore alle opere pubbliche Ivano Marchiol ha evidenziato l’importanza del progetto per l’intera comunità. “Questo è un passo essenziale per l’ammodernamento delle nostre strutture pubbliche. L’efficientamento energetico e la modernizzazione degli spazi di lavoro non solo ridurranno i costi, ma miglioreranno anche la sicurezza e la sostenibilità”. Il progetto, che richiede un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro, si articola in due fasi: una prima da 13 milioni finanziata dal PNRR, e una seconda da 7,3 milioni sostenuta da fondi regionali e comunali.

Cosa prevede il progetto

Il progetto include una serie di interventi volti a migliorare sia la funzionalità che la sostenibilità della struttura. Tra le opere previste:

Consolidamento strutturale dell’edificio, con il rinforzo di travi e pilastri.

dell’edificio, con il rinforzo di travi e pilastri. Isolamento termico delle pareti e rifacimento delle coperture per migliorare l’efficienza energetica.

delle pareti e rifacimento delle coperture per migliorare l’efficienza energetica. Rinnovamento delle pavimentazioni e suddivisione in aree distinte per ottimizzare le operazioni di vendita.

e suddivisione in aree distinte per ottimizzare le operazioni di vendita. Installazione di un impianto fotovoltaico per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i consumi energetici.

Innovazioni tecnologiche e logistiche

Oltre alle migliorie strutturali, il mercato beneficerà di significative innovazioni tecnologiche. Saranno realizzati nuovi impianti di raffrescamento e ventilazione essenziali per la conservazione dei prodotti, un sistema di illuminazione più efficiente, e una centrale tecnologica avanzata. Un moderno magazzino automatizzato migliorerà ulteriormente la gestione logistica, rendendo il mercato più competitivo e sostenibile.

Tempi e prospettive future

Il cronoprogramma prevede l’approvazione del progetto esecutivo entro il 2024, con l’inizio delle gare d’appalto a partire da gennaio 2025. La conclusione dei lavori è attesa entro il 2026. Questo intervento non solo modernizzerà il mercato, ma contribuirà anche a rilanciare l’intero settore agroalimentare della regione, ponendo le basi per un futuro più sostenibile ed efficiente.