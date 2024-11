La torrefazione udinese Oro Caffè, un’azienda da sempre attenta alla qualità e alla sicurezza dei suoi prodotti, ha recentemente pubblicato il nuovo Bilancio di Sostenibilità che mette in evidenza i principali traguardi raggiunti nel 2023. Il report non solo conferma il trend positivo di crescita, ma sottolinea anche gli impegni concreti dell’azienda verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Una crescita solida e sostenibile

Nel 2023, Oro Caffè ha registrato un fatturato di 10 milioni di Euro, risultato che riflette non solo l’efficacia delle strategie aziendali, ma anche il suo impegno verso la sostenibilità e la rigenerazione del territorio. La torrefazione, infatti, ha sempre considerato il rispetto per l’ambiente e la responsabilità sociale come pilastri fondamentali della propria attività. Grazie a politiche aziendali mirate, Oro Caffè si inserisce a pieno titolo nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Innovazioni green e attenzione alla salute dei consumatori

Oro Caffè ha introdotto nel corso dell’anno alcune innovazioni green che ne consolidano il ruolo di leader nella sostenibilità. Tra queste, spiccano le capsule BIO 100% compostabili, certificate “OK Compost Home”, compatibili con le macchine Nespresso, un passo importante verso la riduzione dell’impatto ambientale. L’azienda ha anche avviato la produzione in casa di macchine professionali da caffè espresso, riducendo ulteriormente il proprio impatto ecologico.

Inoltre, l’adozione della certificazione “Food Safety System Certification” (FSSC 22000) attesta la qualità e la sicurezza dei processi produttivi, ponendo l’accento sulla salute dei consumatori e la qualità del prodotto. Una chiara dichiarazione dell’impegno di Oro Caffè nella sicurezza alimentare.

La sostenibilità nel cuore della produzione

Il 2023 ha visto anche l’introduzione di una tostatrice green di ultima generazione, che rispetta i limiti europei più stringenti in materia di emissioni. Questa scelta si aggiunge alla decisione di utilizzare energia fotovoltaica per metà del fabbisogno produttivo, riducendo così l’uso di combustibili fossili e le emissioni di CO2.

Oro Caffè ha anche potenziato la propria flotta aziendale con furgoni elettrici e ulteriori auto Tesla, continuando a investire in soluzioni a basso impatto ambientale. Queste iniziative sono un chiaro segnale dell’impegno concreto dell’azienda nel ridurre la propria impronta ecologica.

Il valore delle persone e l’inclusività

Un altro aspetto fondamentale del Bilancio di Sostenibilità riguarda l’attenzione dell’azienda alla valorizzazione delle risorse umane. La torrefazione è infatti guidata da un Consiglio di Amministrazione composto per tre quarti da donne, dimostrando la volontà di promuovere la diversità e l’inclusione anche ai vertici aziendali. Questo orientamento ha permesso di realizzare importanti progetti, come il concorso “Oro Caffè Talent”, che celebra l’abilità dei baristi e promuove la cultura del caffè.

Caffè di qualità e impegno sociale

Oro Caffè continua a puntare sulla selezione accurata delle materie prime, come dimostra il lancio del Columbia Women Coffee, un caffè Arabica prodotto esclusivamente da coltivatrici donne che operano su piantagioni biologiche. Questo prodotto rappresenta un esempio concreto di come l’azienda stia cercando di combinare la qualità del caffè con un impegno sociale forte, supportando le comunità locali e promuovendo il commercio equo e solidale.

La sfida del futuro: crescere in modo sostenibile

Il Presidente del CdA di Oro Caffè, Chiara De Nipoti, ha dichiarato che l’azienda è consapevole di quanto sia lunga la strada da percorrere, ma che la passione per la qualità e l’attenzione all’impatto ambientale sono i motori di questa sfida. In un mercato in continua evoluzione, Oro Caffè ha dimostrato di voler crescere in modo sostenibile, creando valore non solo per l’azienda, ma anche per i suoi partner e per il territorio in cui opera.