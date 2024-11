Entro la fine del 2024, i primi reparti del nuovo Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone saranno pienamente operativi. Durante un recente sopralluogo, l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha confermato il completamento di questa prima fase, grazie all’impegno collettivo delle istituzioni, delle imprese e del personale sanitario. La transizione in corso rappresenta un passo decisivo per migliorare l’accesso alle cure e i servizi sanitari per i cittadini del Friuli-Venezia Giulia.

Una transizione strategica, i reparti della prima fase

Entro fine anno, saranno trasferiti nel nuovo ospedale i reparti di Medicina Interna, Pronto Soccorso, Radiologia d’urgenza, Medicina d’urgenza, oltre agli spogliatoi e alle aree di servizio. Questi spazi sono stati progettati per migliorare la qualità dell’assistenza e rispondere alle esigenze di efficienza e comfort per i pazienti.

Le fasi di trasferimento successive

Il cronoprogramma prevede ulteriori trasferimenti fino al 2027. A febbraio 2025, entreranno nella nuova struttura il blocco operatorio, le terapie intensive, le aree di chirurgia e il polo endoscopico. Nei mesi successivi saranno inclusi anche reparti specialistici come cardiologia, nefrologia, e pneumologia.

Entro il giugno 2025 si aggiungeranno strutture come il CUP, le sale ambulatoriali, la portineria e altri spazi di servizio essenziali. In parallelo, il progetto prevede la demolizione dei vecchi padiglioni e la costruzione di un edificio per le cure primarie, le aree di post-acuzie e la logistica.

Investimenti e costi finali

L’intero progetto, soprannominato la nuova “Cittadella della Salute”, ha visto un investimento complessivo di 272 milioni di euro. La Regione ha finanziato gran parte dei lavori, con contributi statali e dell’Unione Europea. Il costo è aumentato rispetto alle previsioni iniziali, principalmente a causa dei rincari dei materiali e delle necessità emergenti durante l’emergenza Covid.

Riccardi ha sottolineato che il nuovo ospedale garantirà migliori condizioni di lavoro per i professionisti della salute e un accesso più efficiente per i cittadini. “Una missione che riesce grazie allo sforzo di tanti”, ha dichiarato, ribadendo l’impegno per un sistema sanitario moderno e all’avanguardia.

