L’Old Wild West Udine regola di autorità Forlì

UDINE – Altro turno infrasettimanale per l’Old Wild West Udine che mantiene inviolato il Carnera battendo per 84 a 75 l’Unieuro Forlì.

I romagnoli, da alcuni anni “bestia nera” dei friulani, sono stati questa volta regolati con piglio autoritario dai padroni di casa che, salvo le battute iniziali, sono sempre stati avanti nel punteggio, mettendo oltre dieci punti di distacco già alla fine del primo quarto (27-14).

Ancora con il centro Pini assente, mentre dall’altra parte mancava il sempiterno Cinciarini, Udine ha fatto vedere che sotto canestro può dire la sua, soprattutto con Johnson che, dopo essersi preso una piccola pausa a Brindisi, contro la sua ex squadra ha realizzato 13 dei suoi 17 punti complessivi nei primi 20′ troneggiando sotto il tabellone avversario.

Udine successivamente ha raccolto punti un po’ da tutti gli altri: da un Hickey versione play-off con Cantù (16 punti, 5 rimbalzi, 3 palle recuperate), ad un Da Ros autoritario in difesa e sempre più terminale offensivo (18 punti con 4/8 da tre) fino ad arrivare ad un Bruttini che, anche contro avversari di stazza maggiore (i “lungagnoni” Del Chiaro e Magro), riesce di mestiere a dire la sua (9 punti e 7 rimbalzi).

Per Forlì si sono fatti apprezzare soprattutto i friulani Gaspardo e Pascolo, mentre i due stranieri Harper e Perkovic hanno avuto vita difficile finendo nel “tritacarne” della difesa bianconera. I romagnoli sono stati spediti indietro di 20 punti per quasi tutti gli ultimi due quarti e sono riusciti a ridurre le distanze solamente nelle battute finali, quando la squadra di casa si è rilassata un po’ e ha fatto esordire il giovane Sara in prima squadra.

In un campionato che prosegue a ritmi di Eurolega, l’APU domenica affronterà, in un nuovo turno casalingo, la formazione dell’Elachem Vigevano.

Apu Old Wild West Udine – Unieuro Forlì 84-75 (27-14, 50-34, 72-47)

Apu Old Wild West Udine: Xavier Johnson 17 (6/8, 1/2), Matteo Da ros 17 (2/2, 4/8), Anthony Hickey 16 (3/4, 3/5), Mirza Alibegovic 11 (2/5, 1/5), Davide Bruttini 9 (4/6, 0/0), Francesco Stefanelli 7 (2/4, 1/2), Lorenzo Ambrosin 5 (0/0, 1/1), Lorenzo Caroti 2 (1/4, 0/3), Iris Ikangi 0 (0/0, 0/3), Pietro Sara 0 (0/1, 0/0), Giovanni Pini n.e.. All. Vertemati.

Unieuro Forlì: Matteo Parravicini 15 (1/4, 3/9), Raphael Gaspardo 14 (4/5, 2/6), Riccardo Tavernelli 13 (2/3, 3/5), Toni Perkovic 8 (1/2, 0/3), Demonte Harper 6 (3/5, 0/2), Angelo Del chiaro 6 (1/3, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/6, 0/0), Luca Pollone 3 (0/0, 1/4), Daniele Magro 2 (1/5, 0/0), Tommaso Pinza 2 (1/1, 0/1), Daniele Cinciarini n.e.. All. Martino.

