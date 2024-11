Trasporti, nuove linee TPL a Udine per migliorare il collegamento con le periferie

L’introduzione di due nuove linee di trasporto pubblico locale (TPL) a Udine rappresenta un passo significativo per migliorare la connessione tra il centro città e le periferie. Questo potenziamento del sistema di trasporto, mirato a facilitare l’accessibilità e a integrare meglio le aree urbane con i comuni limitrofi, è stato presentato oggi dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante. L’evento si è svolto nella sede della Regione Friuli-Venezia Giulia a Udine, in presenza di rappresentanti del settore dei trasporti e delle autorità locali.

Un sistema di trasporto pubblico per una regione estesa e variegata

La Regione Friuli-Venezia Giulia, caratterizzata da un territorio vasto e una popolazione diffusa, richiede un trasporto pubblico locale efficiente per sostenere la mobilità dei residenti. Secondo l’assessore Amirante, questo sistema risponde alle esigenze di una società che include un elevato numero di persone anziane e molti giovani che scelgono di non conseguire la patente. La domanda di servizi pubblici di trasporto è in crescita, in particolare dopo la pandemia, spingendo la Regione a investire ulteriormente in questo settore.

Nuove linee urbane 81 e 82 per collegare periferia e centro

Le nuove linee urbane 81 e 82, operative dal 2 dicembre, collegheranno rispettivamente via Colugna e via Luzzatto con il centro di Udine. Questi collegamenti, gratuiti per tutto il mese di dicembre, mirano a migliorare l’accessibilità e a rispondere alle esigenze di residenti, studenti, lavoratori e visitatori che raggiungono Udine per vari motivi, tra cui turismo, servizi e commissioni.

Ritorno della linea 1 in via Aquileia

Nel quadro delle nuove implementazioni, la linea 1 tornerà a transitare in via Aquileia, sostituendo il servizio sperimentale della linea 14. Questa modifica mira a rispondere in maniera più mirata alle esigenze del traffico locale, contribuendo a un sistema TPL più fluido e meglio integrato.

Integrazione con la rete regionale e investimenti futuri

Le nuove linee non sono solo un’iniziativa isolata, ma fanno parte di un progetto più ampio che include il sistema ferroviario e la rete viaria, servendo i comuni dell’hinterland udinese. La Regione Friuli-Venezia Giulia continua a investire nella diversificazione del TPL, considerando le esigenze specifiche di ciascuna area urbana. Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia sono al centro di questi interventi, con una particolare attenzione verso Gorizia in vista dell’evento GO!2025.

Il progetto è il risultato di un approccio collaborativo con il territorio, raccogliendo feedback e valutando le effettive necessità dei cittadini. Questo metodo di ascolto garantisce che le nuove linee rispondano non solo ai bisogni dei residenti, ma anche a quelli dei visitatori e pendolari. L’assessore Amirante ha ribadito l’impegno della Regione a garantire un TPL moderno e accessibile, adattato alle sfide demografiche e territoriali del Friuli-Venezia Giulia.

