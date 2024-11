Grazie alla collaborazione tra il Comune di Trieste e Trieste Terminal Passeggeri (TTP), la storica Piazza dei Volontari Giuliani si prepara a un’importante trasformazione che promette di restituire alla comunità uno spazio verde più sicuro e accogliente. In una conferenza stampa tenutasi il 13 novembre, i rappresentanti comunali e TTP hanno illustrato i dettagli di questo progetto di riqualificazione, frutto di una convenzione annuale.

La sinergia tra Comune e TTP: un progetto per la città

La convenzione tra Comune di Trieste e Trieste Terminal Passeggeri (TTP) è stata stipulata per garantire la manutenzione ordinaria dell’area tra viale Venti Settembre e via Giulia. Il sindaco Roberto Dipiazza, presente alla conferenza stampa, ha espresso gratitudine verso TTP per l’impegno a favore del verde pubblico, sottolineando come la presenza di spazi curati e sicuri contribuisca alla vivibilità dei quartieri: “Una comunità che ora potrà godere di un luogo più verde, più fiorito, più bello, più frequentabile e di conseguenza più sicuro”, ha dichiarato il sindaco.

Valorizzazione e sicurezza: le parole chiave dell’intervento

L’assessore alle Politiche del Territorio Michele Babuder ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per il miglioramento della qualità urbana, definendo l’iniziativa di TTP un esempio concreto di sinergia: “La manutenzione ordinaria di Piazza dei Volontari Giuliani è un passo importante per valorizzare spazi urbani spesso trascurati, rendendoli sicuri, accoglienti e fruibili per la comunità”.

Questa riqualificazione mira non solo ad abbellire la piazza, ma anche a renderla un luogo di ritrovo sicuro per i cittadini, con particolare attenzione alla cura del verde e delle infrastrutture circostanti.

Gli interventi di riqualificazione previsti

La manutenzione dell’area verde, affidata alla ditta Tecnocoop Multiservizi, interesserà circa 1733 metri quadrati di superficie, con interventi mirati a salvaguardare le piante e gli alberi esistenti, rimuovendo le parti secche e assicurando la pulizia settimanale della vegetazione. Il progetto prevede anche l’aggiunta di nuove specie arbustive a basso fusto, tra cui Abelia variegata e Loropetalum, selezionate per la loro resistenza agli agenti atmosferici e per il loro impatto decorativo.

Oltre alla cura del verde, la convenzione include la pitturazione delle ringhiere, l’idropulizia delle superfici in porfido e la sistemazione delle panchine e dei cestini presenti in piazza, per creare un ambiente confortevole e ordinato per i frequentatori dell’area.

L’importanza di un verde urbano curato

Gli interventi di riqualificazione ambientale ed estetica rivestono un ruolo fondamentale in una città come Trieste, dove il verde urbano è spesso uno dei pochi spazi di ritrovo per la comunità. Il progetto di TTP non si limita a una manutenzione di base, ma rappresenta un passo avanti verso una gestione più sostenibile e attenta del verde pubblico. Oltre a migliorare l’aspetto della piazza, questa iniziativa aiuta a rafforzare il legame tra i cittadini e i loro spazi comuni, promuovendo un senso di appartenenza e di sicurezza.

Gli interventi del Comune di Trieste

Il Comune di Trieste continuerà a occuparsi delle operazioni straordinarie di potatura degli alberi, taglio dei rami secchi e abbattimento di alberi malati o a rischio di caduta, mentre la pulizia ordinaria delle aiuole e della pavimentazione della piazza sarà effettuata dal servizio comunale. Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà private in grado di migliorare sensibilmente la vivibilità urbana.

Un impegno comune per la qualità della vita urbana

L’iniziativa intrapresa da TTP e dal Comune di Trieste rappresenta una testimonianza di come, anche in una città di medie dimensioni, la cura degli spazi pubblici possa essere realizzata con impegno e visione. L’intervento su Piazza dei Volontari Giuliani è un modello di riqualificazione urbana che, attraverso un approccio condiviso, rende Trieste una città più vivibile e a misura di cittadino.