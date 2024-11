Una Old Wild West a due facce ha la meglio su Vigevano

UDINE – Seconda vittoria casalinga, in quattro giorni, per l’Old Wild West Udine che, dopo avere regolato Forlì lo scorso mercoledì, ha conquistato altri due punti al Carnera vincendo con l’Elachem Vigevano per 93 a 87.

Se con Forlì la partita si era messa subito bene per i bianconeri, contro i lombardi il copione è stato simile a quello dei precedenti incontri casalinghi con Milano e Pesaro: inizio con grande sofferenza e vantaggio importante degli ospiti (19-39 ad inizio secondo quarto) e poi ritorno prepotente dei padroni di casa nei secondi 20′ con vantaggio riconquistato e portato a termine fino alla fine.

L’APU per vincere non ha solo dovuto avere ragione di una squadra ben allenata e con un italiano, come la guardia-ala Stefanini, che vale come un ottimo americano (24 punti, con 4/8 da tre e 8/8 ai liberi), ma ha dovuto fare fronte alle assenze del lungodegente Pini e della guardia Stefanelli, tenuto precauzionalmente a riposo dopo uno strappo inguinale.

Ma, si sa, è proprio nelle difficoltà che si vede la forza di un gruppo e forse non è un caso che gli abili ed arruolati bianconeri abbiamo tirato fuori negli ultimi due quarti una partita di grande energia e sostanza, con grande intensità difensiva, fluidità offensiva e, su ambo i fronti, una caterva di rimbalzi conquistati (43, a fronte dei soli 29 degli ospiti).

In tale frangente, è tornato a farsi notare, dopo alcuni incontri sottotono, Ikangi (14 punti, 3 rimbalzi ed una buona, nel finale, su Stefanini) che ha affiancato nel terzetto dei migliori i due americani Hickey (21 punti, 10 assist e rimbalzi) e Johnson (19 punti e 12 rimbalzi).

Nel prossimo turno di campionato, l’Old Wild West sarà impegnata a Verona nell’anticipo di venerdì sera contro la formazione dei tanti ex quali Esposito, Penna (in dubbio per infortunio), Cannon, Palumbo e coach Ramagli.

Apu Old Wild West Udine – Elachem Vigevano 1955 93-87 (15-25, 38-49, 66-64)

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 21 (7/9, 2/7), Xavier Johnson 19 (5/11, 1/2), Iris Ikangi 14 (1/1, 3/5), Mirza Alibegovic 13 (2/5, 2/9), Matteo Da ros 10 (2/2, 1/4), Lorenzo Ambrosin 9 (1/3, 2/6), Lorenzo Caroti 7 (1/3, 1/2), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Giovanni Pini n.e., Francesco Mizerniuk n.e., Francesco Stefanelli n.e.. All. Vertemati.

Elachem Vigevano 1955: Gabriele Stefanini 24 (2/5, 4/8), Myles Mack 17 (4/5, 1/2), Filippo Rossi 11 (2/3, 0/4), Prince Oduro 10 (4/6, 0/0), Kristofers Strautmanis 8 (1/3, 1/1), Matteo Galassi 7 (2/2, 1/4), Michele Peroni 6 (0/0, 2/7), Celis Taflaj 4 (2/2, 0/1), Mihajlo Jerkovic 0 (0/1, 0/0), Francesco Tedoldi n.e.. All. Pansa.

