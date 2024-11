Natale a Udine: venerdì l’accensione delle luci natalizie

Udine si prepara a vivere un Natale da sogno. Venerdì 24 novembre, alle 17.30, prenderà il via la cerimonia di accensione delle luci natalizie. Un evento che, come ogni anno, trasforma la città in uno scrigno di luci e suggestioni, creando un’atmosfera unica.

L’evento clou: la cerimonia di accensione in Piazza Libertà

L’appuntamento centrale è in Piazza Libertà, dove, con il tradizionale countdown, verranno accese le prime proiezioni sulla Loggia del Lionello. Saranno protagoniste anche le sfere luminose, perfette per scatti fotografici mozzafiato. Le autorità locali, tra cui il sindaco Alberto Felice De Toni, il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, guideranno l’evento, che rappresenta l’inizio ufficiale del periodo natalizio.

Un percorso tra luci e tradizioni

Dopo Piazza Libertà, il viaggio natalizio proseguirà in Piazza Duomo, dove l’albero di Natale illuminerà la Cattedrale di Santa Maria Annunziata. Altri abeti saranno accesi in Piazzetta Lionello e in altre 13 location, abbellendo 44 siti del territorio comunale, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e le associazioni di quartiere.

Una novità di quest’anno è Piazzetta Marconi, che sarà per la prima volta decorata con suggestive proiezioni architettoniche. Via Mercatovecchio, nel frattempo, si trasformerà in un magico corridoio di luci.

La Biblioteca Joppi si illumina per il Natale

Un simbolo della cultura cittadina, la Biblioteca Civica Joppi, sarà protagonista con proiezioni luminose uniche. Questo luogo simbolo tornerà ad accogliere i cittadini entro fine dicembre, unendo la magia del Natale al rilancio culturale.

Il gran finale in Piazza Matteotti

La giornata culminerà in Piazza Matteotti, alle 18.30, dove proiezioni a 360 gradi trasformeranno la piazza in una cornice fiabesca. Ad accompagnare la cerimonia sarà il coro dell’Università degli Studi di Udine, che eseguirà i più celebri canti natalizi, coinvolgendo il pubblico in un momento di pura emozione.

Luci ovunque: dai portoni medievali alla stazione

Non solo il centro storico: le luci natalizie avvolgeranno anche le porte medievali, come Porta Aquileia, illuminata grazie a “Arriva Udine”, e Porta Manin, decorata con il sostegno di Credifriuli. Anche la facciata della stazione ferroviaria e la scuola Manzoni in Piazza Garibaldi brilleranno di luci festive.

Capodanno in Piazza Primo Maggio

Le festività si concluderanno con la tradizionale festa di Capodanno in Piazza Primo Maggio. Musica, spettacoli e i suggestivi fuochi d’artificio “gentili” accompagneranno Udine verso il nuovo anno in un clima di allegria e rispetto.

Natale a Udine: tradizione e innovazione per un’atmosfera unica

Il Natale a Udine è un’esperienza imperdibile, che unisce tradizione e innovazione per valorizzare il patrimonio culturale della città e rafforzare il senso di comunità. Non resta che lasciarsi avvolgere dalla magia delle luci e delle proiezioni che trasformeranno Udine in una città da fiaba.

