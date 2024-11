Trieste unita contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative

TRIESTE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Trieste, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, ha presentato un programma ricco di eventi educativi e culturali. Le iniziative sono state illustrate questa mattina dall’assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio, durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala Bazlen. Presenti anche la presidente della Commissione Pari Opportunità, Margherita Paglino, e rappresentanti delle associazioni del Terzo settore.

“Il contrasto alla violenza di genere è una battaglia di civiltà – ha dichiarato De Blasio – e richiede il coinvolgimento di tutti per tutelare il diritto alla serenità e, a volte, per salvare una vita. È fondamentale agire con prevenzione ed educazione.”

Un calendario ricco di eventi formativi e culturali

Tra gli eventi principali, il convegno “Formazione contro la violenza di genere”, organizzato dalla Fondazione Burlo Garofolo ETS, si terrà il 25 e 26 novembre presso l’aula Magna dell’Università UniCusano. L’iniziativa punta a sensibilizzare gli operatori del settore attraverso interventi di esperti e momenti di confronto.

Un’altra iniziativa significativa è il seminario “Rompi il silenzio. Strumenti di difesa per le giovani donne”, promosso dall’ACB – Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVG APS. L’appuntamento, previsto per lunedì 25 novembre alle ore 15 presso la sala Piccola Fenice, offrirà strumenti pratici per riconoscere e combattere le nuove forme di abuso.

Focus sui giovani: percorsi educativi nelle scuole

Le associazioni Vita Activa Nuova APS e Casa internazionale delle Donne APS dedicheranno particolare attenzione ai giovani, con percorsi di formazione rivolti agli studenti delle scuole superiori. Gli incontri, incentrati sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione della violenza di genere, inizieranno il 26 e 27 novembre presso la Scuola Edile di Trieste.

Queste attività puntano a educare le nuove generazioni al rispetto reciproco e a riconoscere comportamenti dannosi, gettando le basi per una società più equa e solidale.

Cultura e sensibilizzazione attraverso il cinema

Il calendario culminerà con la proiezione del film “Home sweet home” della regista Annika Mayer, in programma venerdì 29 novembre alle ore 18 nella Sala Luttazzi. Il film, che affronta il tema della violenza domestica, sarà seguito da un dibattito moderato dalla giornalista Gioia Meloni con la partecipazione della regista.

Trieste illumina il Nettuno e lancia la campagna 1522

Per sottolineare l’impegno della città, il 25 novembre la fontana del Nettuno in piazza della Borsa sarà illuminata di viola, il colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Inoltre, sulla “Luminosa” di via Carducci compariranno immagini dedicate alla campagna per il numero antiviolenza e stalking 1522, un servizio gratuito e attivo 24 ore su 24.

Un segnale forte per un problema urgente

“Il tema della violenza di genere coinvolge sempre più anche i giovani – ha sottolineato De Blasio – e serve lavorare insieme per affrontare una piaga sociale che riguarda tutti.” Le iniziative del Comune di Trieste, grazie alla collaborazione con le associazioni locali, offrono strumenti concreti e momenti di riflessione per promuovere una cultura del rispetto e del dialogo.

La città di Trieste si conferma così in prima linea nella lotta alla violenza di genere, lanciando un messaggio forte di solidarietà e consapevolezza.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook