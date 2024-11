Il Policlinico Città di Udine conclude il 2024, anno del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, con un gesto significativo per i suoi lavoratori. L’azienda ha deciso di erogare un bonus straordinario di 600 euro per ciascuno dei 270 dipendenti, per un totale di circa 160 mila euro. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta all’aumento generalizzato dei costi, con un focus sul sostegno alle famiglie e sulle spese quotidiane.

A chi è destinato il bonus

Il contributo interesserà tutte le categorie professionali che operano al Policlinico: personale amministrativo, tecnici di radiologia e laboratorio, biologi, fisioterapisti, manutentori, addetti alle pulizie, portinai, magazzinieri, autisti, infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari. L’ampio ventaglio di destinatari evidenzia la volontà di valorizzare ogni figura professionale che contribuisce al successo del Policlinico come punto di riferimento per la salute nel territorio friulano.

Un aiuto concreto per affrontare il caro vita

Il bonus potrà essere utilizzato per coprire spese essenziali delle famiglie, come:

Bollette delle utenze domestiche (luce, gas, acqua);

(luce, gas, acqua); Affitti o mutui per la prima casa.

Questo intervento arriva in un momento in cui il caro vita pesa sulle famiglie, e vuole rappresentare un sostegno reale per far fronte alle difficoltà quotidiane.

Un ringraziamento per 60 anni di eccellenza

“Il modo migliore per celebrare un anno così significativo è premiare il lavoro delle persone che ogni giorno operano con impegno e dedizione”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Claudio Riccobon. Riccobon ha sottolineato l’importanza dei dipendenti per il successo del Policlinico: “Grazie a loro siamo, da 60 anni, un punto di riferimento per la salute e un modello di qualità e attenzione al paziente”.

Sessant’anni di storia al servizio del territorio

Fondato nel 1964, il Policlinico Città di Udine è cresciuto fino a diventare una delle strutture sanitarie più prestigiose della regione. Questo anniversario rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sul ruolo centrale del Policlinico nella comunità locale. Il bonus è quindi anche un modo per condividere questo traguardo con chi, giorno dopo giorno, contribuisce al successo della struttura.

Un modello per il futuro

L’iniziativa del Policlinico non è solo un riconoscimento, ma un esempio di come un’azienda possa rispondere in modo concreto alle esigenze dei propri lavoratori, investendo in benessere e qualità della vita. Con questo gesto, il Policlinico Città di Udine dimostra ancora una volta di essere non solo un’eccellenza sanitaria, ma anche un modello di responsabilità sociale.

