Occupazione FVG 2024, donne protagoniste con +3,4%

Nei primi nove mesi del 2024, il Friuli-Venezia Giulia registra un aumento dell’occupazione del 1,7%, con un ruolo di primo piano svolto dalle donne. Ecco tutti i dettagli di un fenomeno che sta trasformando il panorama lavorativo regionale.

Occupazione in crescita, il contributo femminile

Secondo Alessandro Russo di IRES FVG, che ha rielaborato i dati ISTAT, l’occupazione media nel Friuli-Venezia Giulia tra gennaio e settembre 2024 è aumentata di 8.900 unità rispetto all’anno precedente (+1,7%), raggiungendo quota 527.500 occupati. Questo incremento è dovuto quasi interamente alla crescita della componente femminile: +3,4% (+8.000 unità), mentre la componente maschile è rimasta pressoché invariata.

Settori trainanti e quelli in calo

La dinamica settoriale evidenzia profonde differenze:

Servizi : Aumento significativo con +13.200 occupati;

: Aumento significativo con Costruzioni : In crescita nonostante il calo degli incentivi, con +2.100 posti di lavoro;

: In crescita nonostante il calo degli incentivi, con Industria : Segna un calo di 4.700 unità;

: Segna un calo di Commercio, alberghi e ristoranti: Relativa stabilità con una lieve diminuzione di -1.300 unità (-1,3%).

Friuli-Venezia Giulia tra le regioni migliori per tasso di occupazione

Il tasso di occupazione regionale si mantiene sopra il 70% (70,4%), tra i più alti in Italia. Tuttavia, persiste un divario di genere: il tasso di occupazione maschile è del 75,3%, mentre quello femminile si ferma al 65,4%. Il Friuli-Venezia Giulia è preceduto solo da cinque regioni, con il Trentino-Alto Adige al primo posto (74,2%).

Diminuzione della disoccupazione e dell’inattività

Il numero di persone in cerca di lavoro è calato a 23.200 unità, segnando una riduzione di 2.300 rispetto al 2023 (-9%). Questo miglioramento riguarda esclusivamente le donne, mentre la disoccupazione maschile rimane invariata. Anche il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2%, con una differenza di genere evidente: 4,8% per le donne e 3,6% per gli uomini.

Parallelamente, diminuisce il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni: -7.100 unità (-3,5%) rispetto all’anno precedente.

Cassa integrazione in aumento

Nei primi nove mesi del 2024, le ore di cassa integrazione autorizzate sono aumentate del 14,1%, raggiungendo 11,4 milioni di ore. La crescita riguarda soprattutto gli interventi ordinari (+21,6%), mentre quelli straordinari mostrano una lieve flessione (-2,4%), con l’eccezione della ex provincia di Gorizia (+62,2%).

Trend positivo di aperture di partite IVA

Nel periodo gennaio-settembre 2024, in Friuli-Venezia Giulia sono state aperte 6.816 nuove partite IVA, segnando un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. L’area di Pordenone guida questa crescita (+2,1%), mentre Trieste registra un calo (-1,3%). Questo dato riflette una moderata crescita nazio

