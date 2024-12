Mutui in FVG, Trieste guida la classifica. Ecco gli importi medi del 2024

Il mercato dei mutui in Friuli-Venezia Giulia torna a dare segnali incoraggianti. Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nei primi dieci mesi del 2024 le richieste di finanziamento raccolte online sono aumentate del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023. Non solo: sullo sfondo si registra anche una crescita delle compravendite di abitazioni (+3,4%) su base annua, come evidenziato dai dati dell’Agenzia delle Entrate relativi al secondo trimestre 2024.

Surroghe in aumento, dal 17% al 26%

Un dato particolarmente rilevante è l’incremento delle surroghe, passate dal 17% del 2023 al 26% del 2024 del totale richieste. Questo fenomeno è stato favorito dal calo dei tassi d’interesse su alcune tipologie di mutuo, che ha spinto i titolari a rivedere le proprie condizioni a condizioni più vantaggiose.

Importi medi e valore degli immobili in crescita

Dal punto di vista dell’identikit dei richiedenti mutuo, l’importo medio richiesto nei primi dieci mesi del 2024 è salito a 127.091 euro, segnando un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Parallelamente, il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è cresciuto a 184.464 euro (+1%), a conferma di un mercato che, pur senza sbalzi, mantiene una tendenza rialzista.

Trieste in testa, Gorizia fanalino di coda

L’analisi a livello provinciale mostra variazioni significative. Trieste guida la classifica regionale degli importi medi richiesti con 132.179 euro, seguita da Pordenone (131.316 euro). Seguono Udine (122.124 euro) e Gorizia (121.115 euro), a riprova di un dinamismo maggiore nei centri urbani più vivaci.

Prima casa: importi stabili ed età media invariata

Limitando l’osservazione ai mutui per l’acquisto della prima casa, nei primi dieci mesi del 2024 l’importo medio richiesto è stato di 127.736 euro (+3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stabile il valore medio dell’immobile (166.934 euro), così come l’età media del richiedente (37 anni) e la durata media del piano di ammortamento (26 anni).

Offerte, tassi fissi e mutui green

Il contesto del 2024 si caratterizza per condizioni favorevoli sul fronte dei tassi fissi. Per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%), le migliori offerte online partono da un TAN del 2,71%, con una rata mensile di 579 euro. Ancora più convenienti i mutui green destinati ad immobili in classe A o B, con TAN al 2,40% e una rata di 559 euro. Per la surroga, invece, il miglior TAN online è del 2,49% (rata di 565 euro).

Tassi variabili ancora elevati, ma in lenta discesa

Sul fronte dei tassi variabili si osserva una lenta ma progressiva riduzione: se a gennaio 2022 la rata per un mutuo medio era 456 euro, a novembre 2024 si è toccata quota 693 euro. Oggi, le migliori offerte partono da TAN 3,81% (rata 645 euro), mentre per immobili di classe A o B si scende a un TAN del 3,61% (rata 631 euro). Nonostante il lieve calo, i tassi variabili restano elevati, ma la speranza è in un continuo miglioramento, spinto anche dal taglio operato dalla BCE.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook