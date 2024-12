Weekend da bollino rosso: Autostrada A4 a rischio code sotto le feste

L’arrivo delle festività natalizie e del nuovo anno porterà con sé code e rallentamenti sull’autostrada A4, specialmente nei pressi della barriera del Lisert. Gli automobilisti dovranno prepararsi a un traffico intenso in alcune date chiave, in particolare nei weekend a ridosso delle celebrazioni natalizie e del nuovo anno. Ecco tutte le informazioni per evitare sorprese.

Bollino rosso: le date da segnare in calendario

Il traffico inizierà a farsi intenso già a partire da venerdì 20 dicembre, quando è previsto un bollino giallo (traffico sostenuto) lungo la carreggiata da Venezia a Trieste. Con il passare delle ore, la situazione peggiorerà fino a diventare bollino rosso (traffico intenso) a causa del rientro dei mezzi commerciali e dei lavoratori stranieri diretti verso l’Est Europa.

Le difficoltà non si fermeranno qui: anche nella giornata di sabato 21 dicembre, sono attese code e rallentamenti, soprattutto alla barriera del Lisert. Il traffico sarà intenso sia al mattino sia nel pomeriggio, con miglioramenti previsti soltanto in serata.

Un respiro dal traffico tra le feste

Dopo il caos del weekend pre-natalizio, la situazione dovrebbe stabilizzarsi: da domenica 22 dicembre fino a venerdì 3 gennaio, il traffico lungo l’autostrada A4 dovrebbe rientrare nella norma. Un breve periodo di tregua per chi viaggia durante le festività natalizie.

Primo weekend del 2025: rallentamenti in vista

Non appena inizierà il 2025, la situazione tornerà critica. Sabato 4 gennaio è previsto un nuovo aumento dei transiti. Complice l’avvio dei saldi invernali, si registreranno rallentamenti alla stazione di San Donà di Piave, sia per chi proviene da Trieste sia per chi arriva da Venezia. Anche la barriera del Lisert sarà nuovamente sotto pressione con un aumento dei transiti di turisti e lavoratori che rientrano in Italia dall’Est Europa.

Replica dei disagi domenica 5 Gennaio

Il traffico intenso non si limiterà al sabato: anche domenica 5 gennaio si prevedono rallentamenti, soprattutto lungo la carreggiata da Trieste verso Venezia e nuovamente alla stazione di San Donà di Piave. Code e disagi saranno dunque una costante di questo primo weekend del nuovo anno.

Consigli per i viaggiatori

Per evitare lunghe attese e stress, ecco alcuni consigli pratici:

Pianificare in anticipo il proprio viaggio e scegliere orari meno affollati.

Controllare costantemente gli aggiornamenti sul traffico forniti da Autostrade Alto Adriatico.

Valutare percorsi alternativi nei giorni di bollino rosso.

Mettersi in viaggio informati può fare la differenza per trascorrere le festività senza intoppi.

