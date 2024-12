L’Old Wild West Udine batte Orzinuovi e si regala la vetta

UDINE – L’Old Wild West Udine batte il Gruppo Mascio Orzinuovi per 82 a 65 nella 18a giornata di campionato e si regale tre buone notizie.

Prima notizia: Il palasport Carnera rimane l’unico in tutta la serie A2 ad essere ancora inviolato.

Seconda notizia: i friulani, vista la concomitante sconfitta casalinga di Rimini con Rieti, agganciano proprio i romagnoli in vetta alla classifica per la prima volta in questa stagione.

Terza notizia: la vittoria con Orzinuovi determina la partecipazione matematica dei bianconeri alle Final 4 di Coppa Italia di A2 che si disputeranno a metà marzo.

Tre buone notizie dopo una vittoria importante, ottenuta all’interno di un palasport finalmente affollato in ogni ordine di posto, contro una squadra, come quella di Orzinuovi, che, solo la settimana prima, aveva espugnato il parquet di Cividale del Friuli.

La formazione del presidente Pedone, ancora una volta priva del lungodegente Stefanelli (pare, però, che il suo calvario stia finalmente giungendo ad una conclusione), ha disputando una partita accorta in difesa, togliendo dai giochi le guardie “Jazz” Johnson e Simone Pepe e trovando in attacco il “terzetto delle meraviglie” formato da Alibegovic, Hickey e Xavier Johnson.

Proprio quest’ultimo ha dato vita ad un duello spettacolare e di alto livello con il pari ruolo avversario Williams, un “4” fisicato e dal grande atletismo, che ha entusiasmato il pubblico del Carnera e rappresentato una sorta di match all’interno del match.

Dopo i primi due quarti piuttosto equilibrati, in cui le difese hanno avuto spesso la meglio sugli attacchi delle due squadre, Udine ha preso il sopravvento nella ripresa allorché, approfittando della sosta in panca del playmaker avversario Jazz Johnson, gravato di quattro falli, ha piazzato il parziale di 15 a 6 che l’ha portata al massimo vantaggio di + 21 (58-37). Nell’ultima frazione di gioco, gli ospiti sono riusciti a riavvicinarsi arrivando a -10 (71-61), ma Hickey, con canestri da ogni dove e pregevoli assistenze, ha spento ogni velleità avversaria.

Nel prossimo turno di campionato, in programma il 5 gennaio, gli uomini di coach Vertemati affronteranno in trasferta la formazione della Fortitudo Bologna.

Apu Old Wild West Udine – Gruppo Mascio Orzinuovi 82-65 (18-12, 39-29; 60-44)

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 21 (3/5, 5/10), Xavier Johnson 17 (8/13, 0/2), Anthony Hickey 15 (6/8, 1/6), Davide Bruttini 6 (3/5, 0/0), Giovanni Pini 5 (2/3, 0/0), Matteo Da ros 5 (1/4, 1/2), Lorenzo Caroti 5 (1/2, 1/3), Lorenzo Ambrosin 5 (0/1, 1/4), Iris Ikangi 3 (0/0, 1/5), Francesco Mizerniuk 0 (0/0, 0/1). All. Vertemati.

Gruppo Mascio Orzinuovi: Jarvis Williams 17 (6/12, 0/1), Tommaso Guariglia 14 (7/11, 0/2), Jazz Johnson 14 (1/3, 1/4), Cosimo Costi 8 (1/1, 2/3), Alessandro Bertini 4 (0/2, 1/6), Samuele Moretti 4 (0/1, 0/0), Simone Pepe 2 (1/1, 0/6), Matteo Bogliardi 2 (1/3, 0/2), Andrea Loro 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bergo n.e.. All. Bianchi.

