Tricolore in festa, 85 metri di storia per le vie di Pordenone

Pordenone ha celebrato ieri 6 gennaio il 228° anniversario del Tricolore con una giornata ricca di significato, dedicata ai giovani e alla memoria storica. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri (Anb), ha visto la partecipazione di studenti delle scuole primarie e secondarie, impegnati a riscoprire i valori della bandiera italiana.

La lunga bandiera nelle vie di Pordenone

Un momento simbolico ed emozionante è stata la sfilata di una bandiera tricolore di 85 metri, sorretta dai bersaglieri dell’Anb e da decine di bambini e ragazzi delle scuole “De Amicis”, “Gozzi”, “Grigoletti”, “IV Novembre” e “Pasolini”. Questo gesto ha unito generazioni diverse sotto il segno del Tricolore, richiamando il significato profondo della bandiera come simbolo di unità e identità nazionale.

Valori e memoria trasmessi alle nuove generazioni

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, presente in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai giovani la storia e i valori del Tricolore: “È fondamentale che le nuove generazioni comprendano il significato di una bandiera che rappresenta sacrifici e conquiste. Solo così potranno diventare la classe dirigente del futuro”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle sezioni dell’Anb a livello nazionale, regionale e provinciale per il loro impegno nel promuovere questi valori.

Concorso sull’inno di Mameli, premiati 15 studenti

Tra le iniziative della giornata, grande successo ha riscosso il concorso dedicato all’inno di Mameli, organizzato dall’Anb. Quindici studenti sono stati premiati per i loro lavori creativi, che resteranno esposti nel chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone, offrendo a tutta la comunità un’occasione di riflessione sull’importanza dell’identità nazionale.

Educare attraverso l’esperienza

L’evento ha messo in luce quanto sia importante educare le nuove generazioni attraverso esperienze concrete. L’incontro con i rappresentanti dell’Anb ha permesso ai ragazzi di ascoltare storie ed esperienze che danno vita ai valori racchiusi nel Tricolore, rendendo più tangibile il legame con la storia e la cultura italiana.

Un anniversario da ricordare

La celebrazione del Tricolore a Pordenone è stata un successo non solo per la partecipazione attiva delle scuole, ma anche per il messaggio di unità e speranza che ha saputo trasmettere. Una giornata che ha fatto della bandiera italiana un ponte tra passato e futuro, valorizzando il ruolo delle giovani generazioni come custodi di questa eredità.

