Gennaio entra nel vivo, ecco il meteo per il fine settimana in FVG

L’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito e lo sviluppo di una depressione sul Mediterraneo porteranno, per l’intero weekend dell’11 e 12 gennaio, un flusso di correnti fredde e secche da nord-est. Queste condizioni favoriranno cieli sereni ma anche temperature minime in calo, con gelate notturne diffuse in pianura e venti di Bora più intensi sulla costa.

Sabato 11 gennaio: cielo sereno e moderata Bora

Le previsioni meteo per sabato 11 gennaio annunciano cielo sereno su gran parte della regione. Sulla costa e sulle zone orientali, il vento di Bora soffierà in modo moderato e potrà diventare sostenuto a Trieste verso sera. Prestare attenzione alle gelate notturne sulle zone di pianura, dove la temperatura minima potrà scendere tra -1°C e +2°C, mentre la massima si attesterà tra 7°C e 10°C. Sulla costa, invece, le temperature saranno più miti, con minime tra 3°C e 6°C e massime comprese tra 7°C e 10°C.

Domenica 12 gennaio con Bora più intensa e gelate diffuse

Domenica si conferma il cielo sereno su tutto il territorio. Sulla costa continuerà a soffiare la Bora con intensità moderata e ulteriori rinforzi su Trieste, dove potrebbero verificarsi raffiche forti soprattutto in serata. In quota sui rilievi, il vento proverrà da nord o nord-est in maniera sostenuta, contribuendo a un notevole calo termico. In pianura, le gelate notturne risulteranno estese, con minime comprese tra -3°C e 0°C e massime tra 5°C e 8°C. Sulla costa, le temperature minime andranno dai 2°C ai 4°C, mentre le massime oscilleranno fra 5°C e 8°C.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Le proiezioni indicano un avvio settimanale con cielo sereno o poco nuvoloso a causa di lievi velature in transito. Sulla costa proseguirà la Bora sostenuta, che potrà risultare forte a Trieste nella prima parte della giornata. In pianura si confermeranno le estese gelate notturne, con minime tra -3°C e -1°C e massime fra 4°C e 6°C; sulla costa, le temperature varieranno da 0°C a 3°C per le minime e da 4°C a 6°C per le massime.

