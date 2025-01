Udine fa suo il derby del Triveneto con Verona

UDINE – Nella prima giornata del girone di ritorno, l’APU Old Wild West Udine fa suo il primo dei due derby settimanali sconfiggendo la Tezenis Verona per 86 a 70 tra le mura amiche del Carnera. Mercoledì il secondo, atteso, appuntamento è in programma contro Cividale alle ore 20.30, sempre all’impianto dei Rizzi.

Le due contendenti sono scese sul parquet con qualche assenza pesante nel rispettivo roster: per Udine ancora mancavano Pini e Stefanelli, mentre Verona doveva rinunciare ai due ex Palumbo e Gazzotti. I friulani, però, potevano contare sul nuovo acquisto, Rei Pullazi. L’ala ex Trapani, con solo poco più di due allenamenti con i nuovi compagni sulle spalle, ha da subito dimostrato di potere dare una mano importante con le sue caratteristiche: fisicità vicino a canestro (4 rimbalzi) e buon tiro, soprattutto dalla distanza (10 punti, con due triple).

La prestazione degli uomini di coach Vertemati è stata molto convincente soprattutto sul piano difensivo, basti pensare che, nei due quarti centrali, gli ospiti sono riusciti a segnare, complessivamente, la miseria di 24 punti. In fase offensiva, Udine ha avuto i due americani con le polveri bagnate rispetto alle precedenti occasioni, ma ha sopperito, oltre che con il solito funambolico Alibegovic, con uno splendido Da Ros, autore di una presentazione da 21 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.

Dopo un primo quarto in cui Udine ha faticato molto a trovare la via del canestro e perso qualche pallone di troppo a rimbalzo, i padroni di casa sono schizzati avanti nella seconda frazione di gioco, terminata con il parziale di 29 a 8. Nella ripresa, i bianconeri sono riusciti a portarsi fino a +25 (63-38), esibendosi in giocate spettacolari, soprattutto con Da Ros e Johnson, che hanno esaltato il pubblico di casa. Nel finale, in “garbage time”, gli ospiti sono riusciti a limare il divario con i canestri degli ex Penna ed Esposito, mentre Udine dava minuti al giovane Agostini, autore di una bella tripla.

Apu Old Wild West Udine – Tezenis Verona 86-70 (14-19, 43-27, 63-43)

Apu Old Wild West Udine: Matteo Da ros 21 (7/7, 2/2), Mirza Alibegovic 16 (1/4, 2/4), Rei Pullazi 10 (2/4, 2/4), Iris Ikangi 9 (3/3, 1/6), Lorenzo Caroti 9 (0/2, 3/7), Lorenzo Ambrosin 6 (0/1, 2/6), Xavier Johnson 5 (1/2, 1/3), Anthony Hickey 4 (2/8, 0/2), Davide Bruttini 3 (1/2, 0/0), Matteo Agostini 3 (0/0, 1/1). All. Vertemati.

Tezenis Verona: Ethan Esposito 17 (5/6, 1/2), Zach Copeland 15 (3/6, 2/7), Lorenzo Penna 14 (3/4, 2/6), Liam Udom 8 (1/3, 2/6), Jalen Cannon 7 (3/6, 0/0), Leonardo Faggian 6 (1/1, 0/3), Theo Airhienbuwa 3 (0/0, 1/2), Vittorio Bartoli 0 (0/2, 0/2), Mattia Mecenero 0 (0/0, 0/0), Mattia Palumbo n.e. All. Ramagli.

