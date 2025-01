Turismo: il FVG punta sul mercato austriaco con nuove strategie

La presenza del Friuli-Venezia Giulia alla Ferien-Messe di Vienna segna un ulteriore passo verso il consolidamento del rapporto con il mercato turistico austriaco. L’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha evidenziato come questa fiera rappresenti una piattaforma strategica per promuovere il territorio, non solo per la stagione estiva ma anche per l’inverno. “Tre quarti degli austriaci viaggiano regolarmente, e il 50% sceglie mete all’estero. Essere qui oggi significa intercettare queste tendenze”, ha dichiarato Bini.

Numeri in crescita: l’attrazione del FVG per gli austriaci

Dal 2024, le presenze di turisti austriaci in Friuli-Venezia Giulia sono aumentate del 12,9%, raggiungendo quota 1,8 milioni. L’attrattiva non è più limitata alle spiagge: cresce l’interesse per borghi storici, enogastronomia e montagna. Tarvisio, in particolare, è diventata una meta invernale ambita, registrando un incremento del 12,3% delle presenze rispetto al periodo pre-pandemia.

Promozione e intrattenimento: lo stand del FVG a Vienna

Lo spazio espositivo del Friuli-Venezia Giulia alla Ferien-Messe ha ospitato 21 operatori regionali, tra consorzi, reti d’impresa, agenzie e hotel. L’offerta si è articolata tra incontri b2b e attività rivolte al pubblico, come degustazioni enogastronomiche e spettacoli musicali. “L’adesione delle realtà locali è aumentata rispetto agli anni scorsi, un segnale della voglia di promuovere il nostro territorio su larga scala”, ha aggiunto Bini.

Le “frecce” del FVG: nautica, cicloturismo e grandi eventi

Tra i pilastri della strategia promozionale regionale spiccano la nuova legge sulla nautica e la ciclovia Alpe Adria, percorsa da oltre 200mila ciclisti tra primavera e autunno. “Questi asset ci permettono di attrarre un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di mare a quelli delle due ruote”, ha sottolineato l’assessore.

Inoltre, GO!2025 offre un ricco calendario di eventi e concerti internazionali che spaziano da Robbie Williams a Trieste a Sting e Alanis Morissette a Villa Manin. Anche l’arte avrà un ruolo centrale, con mostre di rilievo come Andy Warhol a Gorizia e Steve McCurry a Trieste.

L’Austria come mercato chiave per il turismo regionale

L’assessore ha ribadito l’importanza di mantenere saldi i legami con l’Austria, un mercato strategico non solo per l’estate, ma per tutto l’anno. “La Ferien-Messe di Vienna è un’occasione unica per consolidare questa relazione e promuovere il Friuli-Venezia Giulia come destinazione di riferimento”, ha concluso Bini.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook