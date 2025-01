Sicurezza a Udine: la Prefettura e il Comune fanno squadra

Durante il Comitato Ordine e Sicurezza convocato dal prefetto Domenico Lione, l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano ha sottolineato come la sicurezza in città sia migliorata significativamente. “I dati forniti dal rappresentante del Governo dimostrano i risultati raggiunti”, ha dichiarato Toffano, evidenziando il ruolo cruciale del presidio costante della Polizia Locale.

Le zone rosse rappresentano uno strumento aggiuntivo per intervenire rapidamente contro soggetti molesti o pericolosi, accelerando i tempi di intervento e migliorando la qualità della vita per cittadini e turisti.

Aree dismesse: un nodo cruciale per il futuro

La questione delle aree dismesse è una delle priorità dell’amministrazione. L’assessore all’Urbanistica Andrea Zini ha evidenziato la complessità di intervenire su proprietà private come l’ex Safau e l’area di via Buttrio, appartenenti a diversi enti, tra cui RFI, il Ministero delle Finanze e società private.

“Abbiamo richiesto un nuovo Comitato Ordine e Sicurezza, coinvolgendo le parti private per individuare soluzioni condivise”, ha affermato Zini. La riqualificazione di queste zone è indispensabile per garantire maggiore igiene, sicurezza e vivibilità per i residenti vicini.

La voce dei cittadini e il ruolo del Comune

L’amministrazione comunale ha incoraggiato le segnalazioni dei cittadini, sottolineando il loro ruolo chiave nella gestione delle problematiche legate al degrado urbano. “Abbiamo attivato diverse soluzioni per sostenere le fragilità”, ha ribadito Zini, aggiungendo che episodi criminosi non saranno tollerati.

Tra i progetti di riqualificazione già avviati spiccano quelli per Borgo Stazione, San Domenico e il quartiere Aurora.

Opportunità per investitori privati

Per rilanciare le aree degradate, il Comune punta a coinvolgere le realtà economiche del territorio. “Stiamo incrociando le richieste delle società private con le aree che necessitano di interventi”, ha spiegato Zini.

Questa sinergia tra pubblico e privato rappresenta un passo importante per valorizzare spazi abbandonati e creare nuove opportunità economiche.

Un impegno a 360 gradi per la sicurezza e la vivibilità

L’amministrazione comunale, con il sindaco in testa, sta lavorando su più fronti per garantire una città più sicura e vivibile. La collaborazione con la Prefettura e il coinvolgimento delle parti private dimostrano l’importanza di una visione integrata e proattiva per affrontare le sfide urbane.

La riqualificazione delle aree dismesse e le nuove misure di sicurezza sono solo alcune delle azioni in corso, a dimostrazione dell’impegno concreto del Comune verso il benessere dei cittadini

