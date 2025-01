L’APU corsara con Nardò riconquista la vetta

LECCE – Terza vittoria, in soli otto giorni, per l’Old Wild West Udine che, dopo i derby casalinghi vinti con Verona e Cividale, si impone anche contro Nardò per 83 a 76 nella terza giornata del girone di ritorno.

Una vittoria importante, non solo perché arriva al termine di un tour de force impegnativo e su un campo non semplice come quello di Lecce, ma anche perché – viste le concomitanti sconfitte di Cantù in casa con Rieti e di Rimini a Forlì – permette ai bianconeri di issarsi al primo posto in classifica, in coabitazione con Rimini e di distanziare di due lunghezze i canturini.

La partita è stata sostanzialmente condotta in avanti dagli ospiti dall’inizio alla fine del match. Gli uomini di coach Vertemati hanno provato più volte a dare degli “strappi” alla partita per cercare di chiuderla anzitempo (30-42 nel secondo quarto, 38-51 nel terzo quarto), ma i padroni di casa, pur privi del playmaker Woodson, con le giocate dell’ala grande Stewart ed i canestri dell’ex Cividale Mouaha sono sempre riusciti a rifarsi sotto sino alle battute finali.

Nel finale dell’incontro, sul 69 a 75 dopo un canestro da sotto di Iannuzzi, prima due punti di un ancora positivo Ikangi e poi una tripa di Hickey, il migliore tra i bianconeri, inframezzati da una palla recuperata in difesa Da Ros, hanno confezionato il +11 a 2′ dal termine che gli uomini di casa non sono più riusciti a recuperare.

I bianconeri saranno attesi alle ore 20.30 di sabato prossimo al Carnera per un nuovo difficile match: arriverà, infatti, al palasport dei Rizzi la Valtur Brindisi che all’andata sconfisse i bianconeri per 89 a 81.

HDL Nardò Basket – Apu Old Wild West Udine 76-83 (17-18, 36-44; 60-66)

HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 23 (6/9, 3/6), Aristide Mouaha 17 (3/6, 3/7), Lorenzo Donadio 14 (4/5, 2/5), Ruben Zugno 8 (2/3, 0/0), Antonio Iannuzzi 6 (3/5, 0/0), Marco Giuri 4 (2/3, 0/6), Lazar Nikolic 4 (2/3, 0/1), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Michele Ebeling 0 (0/0, 0/1), Paolo Montinaro n.e., Kalidou Kebe n.e., Nicolo Flores n.e.. All. Mecacci,

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 20 (7/9, 2/5), Iris Ikangi 14 (3/3, 2/3), Mirza Alibegovic 11 (1/2, 3/5), Xavier Johnson 11 (5/8, 0/1), Lorenzo Caroti 9 (1/2, 2/4), Rei Pullazi 7 (1/1, 1/3), Lorenzo Ambrosin 5 (0/1, 1/3), Davide Bruttini 4 (1/2, 0/0), Matteo Da ros 2 (1/2, 0/3), Matteo Agostini n.e., Alessandro Giannino n.e.. All. Vertemati.

