Riqualificazione delle residenze per anziani in FVG, la proposta della cabina di regia

Nel contesto di una società che registra un costante aumento dell’aspettativa di vita, la riqualificazione della rete delle residenze per anziani rappresenta un elemento cruciale per garantire cure e servizi adeguati a una popolazione sempre più longeva. Durante il terzo incontro della cabina di regia, svoltosi a Udine presso la sede della Regione, l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato l’importanza di rivedere i modelli organizzativi e di strutturare un percorso condiviso con tutti i portatori di interesse.

L’evoluzione demografica e la sfida della non autosufficienza

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione in Friuli-Venezia Giulia spinge a una riconsiderazione dei fabbisogni e delle risorse disponibili. Secondo Riccardi, la non autosufficienza è un pilastro indifferibile delle politiche sanitarie, in quanto la domanda di servizi e assistenza sta crescendo in modo esponenziale. È quindi necessario intervenire con progetti e interventi mirati, capaci di garantire maggiore qualità e sicurezza nelle strutture.

La riforma alla luce della Legge 33

Un punto centrale della discussione è la Legge 33, che ha posto le basi per un’innovazione complessiva del sistema di cura e assistenza agli anziani non autosufficienti. Questa normativa ha aperto la strada a una serie di processi di riforma a livello nazionale, offrendo l’opportunità di ridefinire i requisiti necessari alle strutture residenziali per poter accogliere in modo adeguato le persone più fragili.

Revisione dei requisiti e garanzie di qualità

Tra gli obiettivi prioritari della cabina di regia, vi è la ridefinizione dei requisiti e degli standard qualitativi che le residenze per anziani dovranno possedere. Al contempo, viene posta attenzione ai meccanismi di finanziamento e ai modelli di gestione, considerando anche i possibili effetti sulle strutture ospedaliere. Un sistema più efficiente e organizzato in modo coerente ridurrà la pressione sugli ospedali, ottimizzando l’impiego delle risorse e migliorando l’assistenza complessiva.

Un percorso condiviso con i portatori di interesse

L’assessore Riccardi ha più volte evidenziato come la riprogrammazione del sistema sanitario non sia disgiunta da una più ampia revisione delle strutture residenziali. La cabina di regia, istituita dalla Direzione centrale salute, funge da punto di raccordo tra enti pubblici, Terzo settore e gestori privati di mercato. Da questo dialogo si prevede l’istituzione di specifici tavoli tematici, volti a esplorare criticità e proporre soluzioni condivise.

Il percorso di riqualificazione delle residenze per anziani è destinato a proseguire con ulteriori incontri e confronti. Alla base del progetto vi è la volontà di definire un modello sostenibile e innovativo, in grado di rispondere in modo adeguato alle sfide poste dall’invecchiamento demografico. Il lavoro della cabina di regia diventerà fondamentale per delineare linee d’azione che possano garantire un futuro più sicuro e dignitoso per gli anziani della regione.

