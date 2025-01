Al via le iscrizioni ai nidi di Udine: posti aumentati del 30%

Il Comune di Udine ha annunciato l’apertura delle iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026. Le famiglie potranno presentare domanda dal 1° febbraio al 31 marzo 2025 esclusivamente tramite la piattaforma online https://udine.ecivis.it/1. Per accedere al servizio sarà necessario disporre delle credenziali SPID.

Sarà obbligatorio indicare almeno tre nidi in ordine di preferenza e scegliere una fascia oraria tra quelle disponibili: 07:30-13:30, 07:30-16:00 o la nuova fascia prolungata fino alle 17:30, pensata per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano.

Offerta aumentata del 30% in due anni

Grazie agli investimenti dell’amministrazione, i posti totali nei nidi comunali e convenzionati sono passati da 332 a 419, registrando un aumento del 30% rispetto a due anni fa. L’offerta comprende quattro nidi comunali – “Cocolâr”, “Dire, Fare, Giocare”, “Fantasia dei Bimbi” e “Sacheburache” – e numerosi nidi privati convenzionati.

Un’ulteriore crescita è prevista con i 60 nuovi posti che saranno disponibili nel polo dell’infanzia di via Adige, attualmente in costruzione.

Nuovi orari e più flessibilità per le famiglie

Tra le principali novità introdotte dal Comune c’è l’ampliamento degli orari di servizio, con la possibilità di frequentare fino alle 17:30. Questa misura, insieme al 64% di aumento dei posti nei nidi convenzionati, rappresenta un passo avanti per conciliare lavoro e vita familiare.

L’assessore all’Istruzione Federico Pirone ha commentato:

“L’ampliamento dell’offerta e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia sono parte di una strategia per rendere Udine una città sempre più europea. Investire nell’infanzia significa rispondere ai bisogni delle famiglie e favorire lo sviluppo economico e sociale della città.”

Investimenti per una città più inclusiva

L’amministrazione comunale ha destinato negli ultimi due anni 474.000 euro aggiuntivi per sostenere i servizi educativi e organizzare pre e post accoglienze. Inoltre, sono state adottate misure specifiche per garantire l’accesso ai bambini con disabilità o in situazioni di fragilità.

Come presentare la domanda

Le famiglie interessate dovranno compilare la domanda online e presentare la documentazione necessaria entro il 31 marzo 2025. Per i bambini già iscritti nell’anno educativo 2024/2025 non sarà richiesta una nuova domanda.

Con questi interventi, il Comune di Udine punta a costruire un futuro migliore per le famiglie, rendendo la città più accogliente e accessibile.

