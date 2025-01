Trieste: arrestati due ricercati internazionali dai Carabinieri

TRIESTE – Ancora successi per i Carabinieri di Trieste, che nei giorni scorsi hanno concluso due operazioni decisive al valico di Fernetti, fermando due latitanti di nazionalità romena ricercati dalle autorità italiane e internazionali. Le operazioni, condotte con grande efficienza e rapidità, sottolineano l’importanza dei controlli transfrontalieri nella lotta contro la criminalità organizzata e i reati gravi.

Il primo arresto: una donna condannata per furti e rapine

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Opicina hanno fermato una donna di 48 anni durante i controlli di routine al valico di Fernetti. La donna, già condannata dal tribunale di Genova nel dicembre scorso, era ritenuta responsabile di numerosi furti e rapine commessi nel 2021 a Sanremo.

Le condanne accumulate per i reati avevano portato a un cumulo di pene pari a sei anni di reclusione, che ora dovrà scontare. Dopo l’arresto, la quarantottenne è stata trasferita al carcere del Coroneo, dove rimarrà detenuta per scontare la sua pena.

Questo caso mette in evidenza il ruolo cruciale delle forze dell’ordine nel garantire che i responsabili di reati gravi siano consegnati alla giustizia.

Fermato un uomo ricercato in Romania

Il secondo arresto, avvenuto sempre al valico di Fernetti, ha coinvolto un uomo di 33 anni, ricercato in Romania per reati legati alla guida in stato di ebbrezza e senza patente. Questi reati erano stati commessi nell’aprile del 2022, portando le autorità romene a emettere un mandato di cattura internazionale nel luglio 2023.

Grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aurisina, l’uomo è stato fermato e successivamente trasferito al carcere di Trieste, dove attende ora il completamento delle procedure giudiziarie. Questo arresto sottolinea l’efficacia della collaborazione internazionale tra forze dell’ordine.

