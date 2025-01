Capitale Europea della Cultura 2025: il programma di GO! 2025

Nova Gorica e Gorizia si preparano a vivere il 2025 come Capitale Europea della Cultura, un titolo che celebra l’unione tra due città simbolo della storia e della cultura transfrontaliera. Questo riconoscimento non è solo un premio, ma un’opportunità per rafforzare i legami tra Italia e Slovenia, accendere i riflettori su un territorio ricco di potenziale e valorizzare le eccellenze locali.

Il programma di GO! 2025, progettato per coinvolgere comunità e visitatori, offre un ricco calendario di eventi che spaziano tra arte, musica, enogastronomia e sostenibilità. Questo appuntamento rappresenta un passo decisivo verso la creazione di un’identità condivisa, costruendo ponti culturali in un territorio che in passato è stato segnato da conflitti e divisioni.

Una celebrazione transfrontaliera unica

Per la prima volta nella storia, il titolo di Capitale Europea della Cultura viene condiviso da due città appartenenti a Stati diversi. Nova Gorica e Gorizia, unite dall’acronimo GO!, incarnano perfettamente il significato di dialogo e riconciliazione. L’immagine scelta per rappresentare questo evento, un’opera dell’artista Lorenzo Mattotti, ritrae una coppia che danza su un ponte, simbolo di unità e connessione tra culture e tradizioni.

I numerosi eventi del programma sono un’occasione per dimostrare che la cultura può superare ogni confine, creando un legame profondo tra le due comunità. In quest’ottica, il programma non si limita a celebrare la ricchezza artistica del territorio, ma mira a promuovere la collaborazione internazionale e a lasciare un’eredità culturale duratura.

Eventi imperdibili per il 2025

Il programma ufficiale di GO! 2025 offre un calendario variegato, in grado di soddisfare gli interessi più diversi. Tra gli appuntamenti principali troviamo:

Il Festival della Complessità , che vedrà la partecipazione di figure di spicco come Didier Eribon , Slavoj Žižek e Miljenko Jergović .

, che vedrà la partecipazione di figure di spicco come , e . La mostra dedicata al celebre artista Zoran Mušič , che metterà in luce l’importanza del dialogo tra arte e memoria storica.

, che metterà in luce l’importanza del dialogo tra arte e memoria storica. Concerti di artisti internazionali, tra cui i Thirty Seconds to Mars e i Massive Attack, che animeranno l’Arena di Casa Rossa a Gorizia, simbolo di riqualificazione e rinascita.

Tra i momenti più simbolici del programma spicca la cerimonia di apertura, intitolata “Da stazione a stazione”, che si svolgerà l’8 febbraio. Questo evento, che coincide con la Giornata della Cultura Slovena, rappresenterà un viaggio tra le due città, culminando nella Piazza Transalpina/Trg Evrope, uno spazio che incarna perfettamente lo spirito transfrontaliero di GO! 2025.

Un messaggio di pace e sostenibilità

I quattro temi portanti del programma – Guerra e Pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde – offrono una riflessione profonda sulla storia del territorio e sul suo futuro. L’idea di pace e sostenibilità è al centro di questo progetto, che mira a promuovere un modello di sviluppo basato sul rispetto per l’ambiente e sulla convivenza pacifica tra culture diverse.

Come sottolineato dal Direttore del Programma, Stojan Pelko, “Questa Regione ha molto da insegnare all’Europa e al mondo su quanto sia difficile costruire la pace dopo la guerra. GO! 2025 vuole dimostrare che i confini non devono più dividere, ma unire verso un futuro sostenibile.”

Un’esperienza per tutti

A fianco del programma ufficiale, la rassegna GO!2025&Friends arricchirà l’offerta culturale con eventi che coinvolgeranno l’intera regione Friuli-Venezia Giulia. Mostre, concerti e iniziative artistiche animeranno città come Trieste, Udine e Codroipo, creando un continuum culturale che espanderà i confini simbolici della Capitale Europea.

Tra gli appuntamenti imperdibili:

La mostra fotografica di Steve McCurry , che celebra lo spirito del confine attraverso scatti iconici.

, che celebra lo spirito del confine attraverso scatti iconici. Il concerto di Sting a Villa Manin, parte del suo Sting 3.0 World Tour.

a Villa Manin, parte del suo Sting 3.0 World Tour. Il live esclusivo di Robbie Williams, previsto allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

Per chi desidera esplorare il territorio, PromoTurismo FVG organizza visite guidate tematiche che permettono di scoprire le bellezze di Gorizia, il fascino del Collio e le memorie della Prima Guerra Mondiale lungo il fiume Isonzo.

Un ponte verso il futuro

GO! 2025 non è solo una celebrazione culturale, ma un progetto che guarda al futuro con ottimismo e inclusività. Questo evento rappresenta un ponte simbolico tra Italia e Slovenia, capace di unire comunità diverse sotto il segno della cultura e del dialogo.

Come sottolineato dal Presidente Massimiliano Fedriga, “Gli eventi che abbiamo progettato mettono al centro le persone, creando spazi di incontro e di condivisione per valorizzare la ricchezza delle nostre differenze.”

GO! 2025 si presenta così come un’occasione unica per riscoprire il potenziale culturale del territorio e lasciare un segno indelebile nella storia delle Capitali Europee della Cultura.

