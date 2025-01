Udine: al via i lavori sulle caditoie per prevenire allagamenti

Il Comune di Udine ha avviato un piano di intervento per la sostituzione di caditoie e griglie di scolo in diverse zone della città. L’obiettivo è duplice: prevenire allagamenti causati da piogge intense e migliorare il decoro urbano. Gli interventi interesseranno quartieri e vie strategiche, garantendo una maggiore efficienza del sistema di drenaggio.

Perché questi lavori sono fondamentali

Negli ultimi anni, il cambiamento climatico ha reso sempre più frequenti piogge torrenziali e fenomeni atmosferici intensi. Questo ha portato a criticità nel sistema di deflusso delle acque, con il rischio di allagamenti nelle strade e infiltrazioni nelle abitazioni. Intervenire tempestivamente su queste problematiche significa migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Dichiarazioni dell’Assessore Marchiol

L’Assessore ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol ha sottolineato l’importanza di questi interventi: “Si tratta di lavori mirati a risolvere criticità e urgenze di manutenzione straordinaria, migliorando la funzionalità di strade e marciapiedi. La sostituzione delle caditoie e delle griglie di scolo aiuterà a ridurre il rischio di allagamenti e infiltrazioni.” Marchiol ha inoltre evidenziato la collaborazione con Cafc, che consente al Comune di operare con maggiore autonomia e tempestività nei lavori di manutenzione.

Dove verranno effettuati gli interventi

I lavori interesseranno sei importanti arterie cittadine:

Viale Palmanova

Via Cosattini

Via Zugliano

Via Caneva

Viale Venezia

Via Tolmezzo

Queste aree sono state individuate come particolarmente soggette a ristagni d’acqua e intasamenti del sistema di scolo.

Tempistiche e modalità di intervento

I lavori avranno una durata stimata di circa un mese, salvo condizioni meteo avverse che potrebbero rallentare il completamento. Le nuove caditoie saranno progettate per migliorare il deflusso dell’acqua, con griglie e pozzetti più ampi per ridurre il rischio di ostruzioni e garantire un collegamento più efficiente con il sistema fognario.

Un impegno concreto per la città

L’intervento sulle caditoie rientra in una strategia più ampia del Comune di Udine per migliorare la qualità urbana e la sicurezza idraulica. Investire nella manutenzione preventiva consente di evitare problemi futuri e di rispondere in modo efficace alle sfide imposte dai cambiamenti climatici.

