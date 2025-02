Mezzo milione di euro in più per il Fondo affitti a Udine

Il Comune di Udine ha annunciato un’importante novità per il 2024: per la prima volta, verranno stanziate risorse dal bilancio comunale per rafforzare il Fondo affitti, destinato a supportare le famiglie in difficoltà economica. Fino ad oggi, questo sostegno era garantito esclusivamente dai fondi regionali. L’amministrazione attuale ha scelto di integrare i contributi regionali con un investimento diretto di 458.393,34 euro, dimostrando un impegno concreto verso le fasce più deboli della popolazione.

Contributi aumentati del 53%: più supporto per chi ne ha bisogno

L’intervento del Comune si traduce in un aumento del 53% del contributo medio per famiglia, che passa da 1.327 euro nel 2023 a 2.028 euro nel 2024. Un incremento significativo che porta la copertura del fabbisogno dal 46% al 71,5%, riducendo così il peso economico degli affitti per molte famiglie udinesi. Questo risultato è stato possibile grazie alla volontà politica di andare oltre la semplice gestione delle risorse regionali, puntando su una maggiore equità sociale.

Domande stabili, maggiore copertura

Nel biennio 2023-2024, il numero di domande per accedere al Fondo affitti è rimasto stabile: 1.777 richieste nel 2023 (di cui 1.681 accolte) e 1.758 nel 2024 (con 1.614 domande accolte). La scelta di integrare i fondi ha permesso di aumentare la quota di fabbisogno coperta, offrendo un supporto più sostanzioso a chi, pur avendo i requisiti, riceveva in passato importi insufficienti a coprire una parte rilevante delle spese di locazione.

Le parole dell’assessore Gasparin: “Più equità e sicurezza abitativa”

L’Assessore alla Salute ed Equità Sociale, Stefano Gasparin, ha sottolineato l’importanza di questo intervento: “Con questo stanziamento, il Comune di Udine dimostra con i fatti la propria attenzione verso chi ha più bisogno. Non ci siamo limitati ad amministrare le risorse regionali, ma abbiamo scelto di fare di più, mettendo per la prima volta fondi comunali per garantire un aiuto concreto.”

Gasparin ha evidenziato come, in un periodo di pressione economica crescente, l’obiettivo sia quello di assicurare la dignità abitativa ai cittadini: “Abbiamo scelto di agire, aumentando il contributo medio per famiglia e portando la copertura del fabbisogno al 71,5%. Questo è un passo importante verso una maggiore equità sociale, più sicurezza abitativa e più dignità per tutti.”

Un impegno per il futuro

L’iniziativa del Comune di Udine rappresenta un modello virtuoso di politica sociale, che potrebbe ispirare altre amministrazioni locali. L’aumento dei fondi per il sostegno all’affitto non è solo una risposta all’emergenza economica, ma un investimento per il futuro della comunità, volto a garantire stabilità abitativa e a contrastare le disuguaglianze sociali.

Con questo intervento, Udine si conferma una città attenta alle esigenze dei suoi cittadini, capace di trasformare le parole in azioni concrete a favore del benessere collettivo.

