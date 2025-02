Concorso polizia locale Trieste 2025: 19 posti, bando in arrivo

Dagli annunci ai preannunci, la Giunta Dipiazza ha ufficializzato l’avvio di un nuovo concorso per agenti di polizia locale a tempo indeterminato. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Sicurezza Caterina de Gavardo e dall’assessore alle Risorse umane, Stefano Avian, che hanno comunicato che saranno 19 i posti disponibili. Il bando sarà pubblicato presumibilmente ad aprile, dando così la possibilità ai candidati di prepararsi con il dovuto anticipo.

Collaborazione tra assessorati per rafforzare il corpo di polizia

Gli assessorati alla Sicurezza e alle Risorse umane hanno lavorato congiuntamente per organizzare il concorso, un’azione che in passato non era scontata. L’assessore de Gavardo ha evidenziato come questa esigenza fosse già presente prima del suo arrivo, ma l’accelerazione è avvenuta per sopperire ai trasferimenti e ai pensionamenti all’interno del corpo di polizia locale. L’obiettivo è quindi rafforzare l’organico per garantire maggiore efficienza e sicurezza sul territorio.

Una polizia locale con età media elevata

Attualmente, il corpo di polizia locale di Trieste conta 288 operatori, di cui 237 agenti e il resto personale amministrativo. L’età media del personale si attesta sui 46 anni, un dato che evidenzia la necessità di ringiovanire il corpo di polizia con nuove assunzioni. La decisione di preannunciare il concorso ha anche lo scopo di favorire una maggiore partecipazione e una migliore preparazione dei candidati.

Patente A2, un requisito essenziale per il concorso

Uno degli aspetti chiave del nuovo concorso è il requisito della patente A2, necessario per la guida dei motocicli in dotazione alla polizia locale. L’assessore Avian ha sottolineato che il preannuncio è stato pensato per permettere ai candidati di ottenere la patente in tempo utile. Anche il comandante della polizia locale, Walter Milocchi, ha espresso soddisfazione per questa scelta, ricordando che nel concorso precedente era stata concessa una proroga di un mese per permettere alle autoscuole di preparare gli aspiranti agenti.

Un’opportunità per chi vuole entrare in polizia locale

L’uscita del bando prevista per aprile 2025 rappresenta un’ottima opportunità per chi aspira a entrare nelle forze dell’ordine locali. Con 19 posti a disposizione, il concorso si preannuncia altamente competitivo. Gli interessati avranno ora il tempo necessario per studiare il bando, prepararsi alle prove e ottenere i requisiti richiesti. L’amministrazione comunale punta così a rafforzare la sicurezza in città, garantendo un servizio più efficiente e capillare ai cittadini.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook