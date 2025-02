Forlì è ancora una volta amara per l’APU

FORLì – Su un parquet storicamente difficile, l’Old Wild West Udine cade a Forlì con il punteggio di 82 a 76 e viene riagganciata in testa alla classifica da Rimini, vittoriosa in casa, dopo un tempo supplementare, contro Verona.

In Romagna i friulani hanno avuto diversi giocatori sotto-tono, tra cui il capitano Alibegovic (0/7 da tre) e il jolly Ikangi (autore di 5 falli in meno di 20′ sul parquet), e, in generale, hanno dato l’impressione di non riuscire a pareggiare l’energia dei padroni di casa, sia in difesa, meno attenta del solito, sia in attacco con diversi tiri “aperti” sbagliati.

I romagnoli, reduci dalle importanti vittorie nel derby casalingo con Rimini ed in trasferta a Cantù, si sono dimostrati una delle squadre più in forma del girone e stanno risalendo la classifica dopo l’inizio campionato deludente. Tutto ciò anche grazie all’importante apporto degli ex Gaspardo (top scorer, insieme al bianconero Johnson, con 17 punti) e Pascolo (6 punti con 9 rimbalzi), desiderosi di ben figurare nel match con l’APU.

I bianconeri, a parte una breve parentesi durante il secondo quarto in cui si sono portati in vantaggio (per 22-24), hanno sempre inseguito nel punteggio, pur rimanendo a breve distanza dai padroni di casa. Questa volta, Udine non ha pure avuto da Hickey, ben controllato dagli avversari, i guizzi capaci di invertire l’inerzia del match, mentre l’altro americano Johsnon è stato l’ultimo dei suoi ad arrendersi segnando due schiacciate nelle battute finali del match.

Sabato prossimo, l’Old Wild West attende al Carnera la visita della Libertas Livorno: palla a due alle ore 20.30.

Unieuro Forlì – Apu Old Wild West Udine 82-76 (18-15, 24-24, 21-17, 19-20)

Unieuro Forlì: Raphael Gaspardo 17 (5/7, 2/4), Daniele Magro 14 (6/7, 0/0), Demonte Harper 13 (1/5, 3/5), Daniele Cinciarini 11 (1/3, 2/3), Toni Perkovic 10 (3/3, 1/6), Matteo Parravicini 8 (0/4, 2/2), Davide Pascolo 6 (2/3, 0/1), Riccardo Tavernelli 3 (0/2, 0/2), Luca Pollone 0 (0/0, 0/0), Angelo Del chiaro 0 (0/0, 0/0), Simone Errede n.e., Alessio Sanviti n.e.. All. Martino.

Apu Old Wild West Udine: Xavier Johnson 17 (6/8, 1/3), Anthony Hickey 11 (4/9, 1/6), Lorenzo Caroti 10 (1/2, 2/5), Mirza Alibegovic 8 (2/3, 0/7), Rei Pullazi 8 (0/2, 2/5), Lorenzo Ambrosin 8 (1/1, 1/2), Iris Ikangi 5 (1/2, 1/2), Matteo Da ros 5 (1/3, 1/2), Davide Bruttini 4 (2/3, 0/0), Simone Pepe 0 (0/0, 0/2), Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook