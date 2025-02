Banca 360 FVG: primo bilancio chiuso con risultati record

Banca 360 FVG ha raggiunto un traguardo significativo chiudendo il primo bilancio annuale dopo l’unione delle precedenti realtà. Secondo quanto dichiarato dal presidente Luca Occhialini e dal direttore generale Giuseppe Sartori, uno degli obiettivi chiave era rafforzare l’identità dell’istituto attraverso il marchio 360, un logo che in pochi mesi ha acquisito ampia riconoscibilità su tutto il territorio regionale. Questo risultato è stato possibile grazie a una strategia di marketing innovativa, che ha permesso di differenziare la banca e consolidarne il posizionamento.

Bilancio di mutualità: sostegno al territorio e welfare aziendale

Un secondo aspetto centrale del bilancio riguarda la mutualità, pilastro fondamentale dell’istituto. Nel 2024, i cosiddetti “ritorni al territorio” hanno raggiunto 2,5 milioni di euro, una cifra significativamente più alta rispetto a quella distribuita in passato dalle due banche che hanno dato vita a 360 FVG. L’attenzione alla comunità si concretizza anche attraverso iniziative di sostenibilità ESG, tra cui l’introduzione di una nuova organizzazione lavorativa che prevede il venerdì pomeriggio libero per tutti i dipendenti. Questa soluzione è stata adottata per favorire il benessere dei collaboratori, migliorando l’equilibrio tra vita privata e professionale senza ridurre le ore di servizio settimanali per i clienti e soci della banca.

Bilancio 2024: un anno da record

Il bilancio 2024 ha registrato risultati straordinari, i cui dettagli saranno resi noti a breve. Tuttavia, la solidità finanziaria raggiunta ha già permesso al Consiglio di Amministrazione di deliberare 1,5 milioni di euro in “Welfare in Top”. Questo fondo rappresenta un riconoscimento concreto per i dipendenti che hanno contribuito alla crescita dell’istituto, dimostrando quanto la banca voglia investire nelle persone che ne costituiscono il motore.

Prospettive future: nuove sfide e impegno condiviso

Nonostante gli ottimi risultati, il presidente Occhialini sottolinea che mantenere questo livello di crescita non sarà facile. I cambiamenti del settore bancario e del mercato richiederanno flessibilità e impegno costante da parte di tutta la struttura, governance compresa. L’obiettivo per il futuro sarà quello di rafforzare la coesione aziendale, incrementare la consapevolezza dei valori della banca e ottimizzare produttività ed efficienza. La sfida sarà quella di evolversi senza perdere di vista la missione della banca: essere un punto di riferimento per il territorio e per le persone che ne fanno parte.

