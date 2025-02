La città di Monfalcone celebra un importante passo verso la mobilità sostenibile con l’inaugurazione del primo lotto della ciclovia di interesse regionale FVG2/d, realizzata lungo la vecchia ferrovia di collegamento di Fincantieri. Questo nuovo tratto è pensato per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, restituendo alla comunità uno spazio in disuso trasformato in un’infrastruttura moderna al servizio di ciclisti, lavoratori e famiglie.

Riqualificazione urbana e sicurezza

La nuova pista ciclabile rappresenta un’opera di riqualificazione urbana che rende la viabilità più sicura. Migliorare la sicurezza dei ciclisti e favorire la mobilità dolce contribuisce a rendere il tessuto urbano più vivibile e a stimolare scelte di trasporto sostenibili. Come evidenziato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, l’intervento offre un miglioramento sostanziale della qualità della vita, fornendo un percorso protetto a chi utilizza la bicicletta quotidianamente.

Un progetto di respiro intercomunale

La pista si inserisce in un ampio accordo di programma dal valore di 12 milioni di euro, coinvolgendo anche i Comuni di Staranzano e Ronchi dei Legionari. Grazie a questo progetto, il Trieste Airport diventerà il primo aeroporto d’Italia collegato in modo intermodale con il trasporto pubblico locale su gomma e rotaia e con il sistema delle piste ciclabili. Questa sinergia tra diverse forme di trasporto valorizza l’intero territorio e lo proietta verso un modello di mobilità sempre più integrato.

Il ruolo del Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci)

La realizzazione di questo primo lotto rientra nel Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci), che mira a promuovere e sviluppare la mobilità ciclistica nell’area del polo intermodale di Trieste Airport. Il progetto prevede anche il completamento delle reti ciclabili e il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità attraverso la realizzazione di sottopassi ciclabili. L’obiettivo è creare un network capillare che favorisca gli spostamenti quotidiani, in particolare casa-lavoro, riducendo l’impatto ambientale.

Dettagli tecnici e prossimi sviluppi

Il primo lotto della pista ciclabile, affidato al Comune di Monfalcone con un sostegno economico di 1,2 milioni di euro, poi incrementato di ulteriori 300mila euro, si estende da via Manlio a Monfalcone fino al confine comunale con Ronchi dei Legionari.

Il secondo lotto riguarderà invece il completamento della pista ciclabile nel territorio di Ronchi dei Legionari, in prossimità di Staranzano, per un tragitto di circa 800 metri parallelo alla ferrovia. La Regione ha già stanziato 1,7 milioni di euro per quest’ultima fase, affidando anche in questo caso la progettazione al Comune di Monfalcone.

