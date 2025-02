La Regione Friuli-Venezia Giulia esprime forte preoccupazione per le conseguenze derivanti dalla chiusura della superstrada slovena H4, in particolare per gli effetti sul traffico autostradale e sull’economia del polo logistico dell’Isontino. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha dichiarato che l’amministrazione si sta muovendo in tutte le sedi istituzionali per ottenere informazioni certe e trovare soluzioni vantaggiose per entrambi i territori, italiano e sloveno.

L’incontro con Confcommercio e autotrasportatori

Durante un incontro a Gorizia con il presidente di Confcommercio Gorizia, Gianluca Madriz, e i rappresentanti del sistema dell’autotrasporto locale, l’assessore Amirante ha sottolineato che non sono ancora pervenute informazioni ufficiali dalle autorità slovene sulla durata effettiva dei lavori.

“La notizia di una possibile riduzione della chiusura a due periodi di 45-60 giorni non è supportata da alcuna comunicazione formale con i dettagli specifici sulle limitazioni”, ha dichiarato Amirante, aggiungendo che la Regione chiede chiarezza sull’inizio dei lavori e sulla tipologia di intervento programmato.

Impatti sul settore dell’autotrasporto

Gli operatori dell’autotrasporto sono tra i più colpiti da questa incertezza. Secondo Amirante, è fondamentale che questi professionisti abbiano accesso a informazioni chiare e tempestive riguardo alle restrizioni al traffico, in modo da poter pianificare al meglio le proprie attività e mitigare i danni economici.

“Abbiamo già avanzato questa richiesta nei mesi scorsi durante i primi incontri istituzionali, ma ad oggi ancora manca una risposta concreta da parte della Slovenia”, ha ribadito l’assessore.

Le richieste della Regione

Alla luce di questa situazione, la Regione Friuli-Venezia Giulia insiste per avere:

Tempistiche chiare sull’inizio e sulla durata dei lavori;

sull’inizio e sulla durata dei lavori; Dettagli tecnici sugli interventi previsti;

sugli interventi previsti; Garanzie per gli operatori dell’autotrasporto, in modo che possano accedere alle aree logistiche senza subire danni economici e organizzativi.

La Regione continuerà a lavorare su più fronti per ottenere risposte e minimizzare gli impatti negativi della chiusura dell’H4, un’arteria cruciale per i collegamenti transfrontalieri tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia.

