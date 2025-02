Friuli-Venezia Giulia, secondo in Italia per foreste certificate PEFC

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma tra le regioni italiane leader nella certificazione di gestione forestale sostenibile. Secondo i dati diffusi dal Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (PEFC), la nostra regione vanta un totale di 98.570,60 ettari di foreste certificate, posizionandosi al secondo posto in Italia, dietro solo al Trentino Alto Adige, che guida la classifica con 593.463,29 ettari. Nel 2023 il Friuli-Venezia Giulia si trovava al terzo posto, ora occupato dal Piemonte.

Crescita costante a livello nazionale

A livello nazionale, il 2024 segna una crescita significativa nella certificazione forestale: gli ettari certificati PEFC in Italia hanno raggiunto quota 1.061.059,26, con un incremento dell’8,2% rispetto all’anno precedente. Questo aumento dimostra un interesse sempre maggiore nella gestione sostenibile delle risorse forestali.

Le aziende certificate in aumento

Anche il numero di aziende certificate è in forte crescita. 236 nuove aziende hanno ottenuto la certificazione di Catena di Custodia PEFC, segnando un incremento del 16,8% rispetto al 2023. In totale, in Italia sono 1585 le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento per una gestione forestale sostenibile, di cui 160 operano in Friuli-Venezia Giulia.

Settori trainanti e vantaggi per le PMI

I settori che beneficiano maggiormente della certificazione PEFC sono quelli dell’edilizia e del packaging in legno, con una crescita significativa nelle categorie della pannellistica, segheria e legno lamellare. Una peculiarità di questa certificazione è il sistema di dichiarazione di gruppo, che consente alle piccole aziende di unirsi per ottenere il riconoscimento, facilitando così l’accesso ai benefici della gestione forestale certificata. Nel 2024, il 53,4% delle nuove aziende ha aderito a questa modalità, evidenziando l’importanza della cooperazione tra piccoli proprietari forestali e PMI.

Un futuro sempre più verde per il Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia conferma il suo impegno nella tutela del patrimonio forestale e nella promozione di un’economia sostenibile. I numeri in crescita dimostrano che la certificazione PEFC rappresenta un valore aggiunto per il territorio, favorendo lo sviluppo di filiere produttive responsabili e garantendo una gestione sostenibile delle risorse boschive.

