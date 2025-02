La città di Trieste si prepara ad accogliere con entusiasmo la Nave Scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare Italiana, che farà il suo ingresso nel Golfo il 1° marzo 2025. Questo evento segna l’inizio del “Tour Mediterraneo” della nave, dopo un affascinante viaggio intorno al mondo iniziato nel luglio 2023.

Programma degli eventi: celebrazioni in onore della Vespucci

1° marzo 2025:

Arrivo della nave: L’Amerigo Vespucci entrerà nel Golfo di Trieste intorno alle 13:00 , accolta da una calorosa cerimonia di benvenuto.

L’Amerigo Vespucci entrerà nel Golfo di Trieste intorno alle , accolta da una calorosa cerimonia di benvenuto. Barcolana Special Edition Boat Parade: Una spettacolare parata di imbarcazioni accompagnerà la Vespucci fino all’ormeggio in Piazza Unità d’Italia.

Una spettacolare accompagnerà la Vespucci fino all’ormeggio in Piazza Unità d’Italia. Esibizione delle Frecce Tricolori: La Pattuglia Acrobatica Nazionale offrirà uno spettacolo aereo memorabile.

2 marzo 2025:

Inaugurazione della mostra “Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo”: Alle ore 11:00 presso la sede della Lega Navale di Trieste.

Visite a bordo dell’Amerigo Vespucci: un’opportunità unica

La nave sarà aperta al pubblico per visite guidate nei seguenti orari: il 2 marzo 2025 dalle 13:00 alle 20:00 e il 3 marzo 2025 dalle 13:00 alle 20:00. Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate online. Al termine della registrazione, si riceverà un QR Code univoco, necessario per l’accesso a bordo.

Consigli per i visitatori: prepararsi al meglio

Si raccomanda di indossare scarpe comode, poiché non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco. L’accesso a bordo non è consentito a passeggini, carrozzine o animali. In caso di maltempo, è consigliabile verificare eventuali annullamenti sul sito ufficiale dell’evento.

L’Amerigo Vespucci e Trieste: un legame profondo

Varata nel 1931, l’Amerigo Vespucci è considerata la nave più bella al mondo e rappresenta un simbolo della tradizione marittima italiana. Il suo ritorno a Trieste non è solo un evento celebrativo, ma anche un’occasione per rafforzare il profondo legame tra la città e la Marina Militare. Trieste, con la sua ricca storia marittima e la tradizione velica rappresentata dalla Barcolana, offre il palcoscenico ideale per accogliere la Vespucci e celebrare insieme il patrimonio nautico italiano.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento unico, che unisce storia, cultura e passione per il mare.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook