Il sindaco Dipiazza accoglie il comandante di Nave Trieste in Municipio

Questa mattina, 27 febbraio, nel suggestivo Salotto Azzurro del Municipio di Trieste, il sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto ufficialmente il capitano di vascello Francesco Marzi, comandante della Nave Trieste, la più grande unità della Marina Militare Italiana. La nave è attualmente ormeggiata presso il molo Bersaglieri, in prossimità della stazione marittima.

Il dialogo sulle prospettive di sviluppo di Trieste

Durante l’incontro, il primo cittadino ha dato il benvenuto al comandante Marzi, illustrando le principali caratteristiche geo-politiche, economiche e culturali della città. In particolare, Dipiazza ha posto l’attenzione sulle prospettive di sviluppo legate al progetto trigenerazionale di rigenerazione urbana del Porto Vecchio – Porto Vivo, un’iniziativa che punta a trasformare radicalmente una delle aree più strategiche della città.

Nave Trieste: un’eccellenza dell’industria navale italiana

Il comandante Francesco Marzi, originario di Mirandola, è alla guida di una delle navi più imponenti della Marina Militare Italiana. La Nave Trieste, con i suoi 245 metri di lunghezza e un dislocamento di 37.500 tonnellate, è una nave anfibia multiruolo dotata di un ponte di volo lungo 230 metri e largo 55 metri. Questa imponente unità navale è stata varata il 25 maggio 2019 presso i cantieri di Castellammare di Stabia e consegnata ufficialmente il 7 dicembre 2024 a Livorno, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Un simbolo dell’innovazione e della tecnologia italiana

Nave Trieste rappresenta la più grande unità navale costruita in Italia dal dopoguerra ad oggi, frutto di una stretta collaborazione tra la Marina Militare e l’industria nazionale. Questo progetto è un esempio concreto delle eccellenti capacità progettuali e tecnologiche italiane nel settore navale, confermando il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nell’innovazione marittima.

Uno scambio simbolico tra il Sindaco e il Comandante

Al termine dell’incontro, il sindaco Dipiazza ha voluto omaggiare il comandante Marzi con un libro sulla storia di Trieste, un gesto di benvenuto e augurio per il suo incarico. Il comandante ha ricambiato con una dedica sul Libro d’Oro della città, lasciando un messaggio di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta:

“In occasione della prima sosta di Nave Trieste nella splendida città di cui si onora di portare il nome, un sentito ringraziamento per la fantastica accoglienza, da parte mia e di tutto l’equipaggio. Con l’auspicio di tornare in occasione della consegna della Bandiera di Combattimento, porgo un sentito e caloroso saluto. Ad Maiora!”

