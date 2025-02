Nave Trieste e Vespucci a Trieste, l’impegno di Fedriga per il mare

Nel pomeriggio del 27 febbraio, il governatore Massimiliano Fedriga ha ricevuto il comandante marittimo Interregionale Nord, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, accompagnato dal comandante della Nave Trieste, il capitano di vascello Francesco Marzi, e dal direttore marittimo del Friuli-Venezia Giulia, il capitano di vascello Luciano Del Prete. L’appuntamento, tenutosi nel Palazzo della Regione, ha consolidato i rapporti di piena collaborazione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Marina Militare.

La partenza dal Mandracchio e l’arrivo della Vespucci

Uno dei momenti chiave dell’incontro è stato dedicato al tour italiano della storica nave scuola Amerigo Vespucci, che prenderà il largo dal Mandracchio di Trieste. Fedriga ha sottolineato come la Vespucci rappresenti una “vera e propria ambasciatrice del nostro Paese”, in grado di valorizzare la cultura e l’economia del mare sia a livello nazionale che internazionale. Questa imbarcazione, infatti, è affiancata dal progetto Villaggio In Italia, che arricchisce le tappe della nave con iniziative volte a promuovere il Sistema Italia nel mondo.

Nave Trieste, l’unità di punta della Marina Militare

Durante l’incontro è stata presentata anche la Nave Trieste, definita da molti esperti come l’unità più grande e all’avanguardia della Marina Militare. Varata nel 2019 e destinata a un futuro impiego a pieno regime, è un vero fiore all’occhiello dell’industria navale italiana, simbolo della tecnologia avanzata e dell’innovazione nel settore.

Cultura ed economia del mare: un patrimonio condiviso

La riflessione del governatore Fedriga si è concentrata sullo sviluppo e sulla valorizzazione della cultura e dell’economia del mare. L’arrivo di navi di così grande importanza nel capoluogo regionale offre l’opportunità di promuovere le eccellenze italiane e del Friuli-Venezia Giulia, puntando sulla crescita di settori fondamentali come il turismo, la cantieristica navale e la promozione culturale.

L’incontro ha infine ribadito la totale disponibilità di entrambe le parti a collaborare in maniera ancora più proficua, favorendo lo sviluppo di progetti e iniziative congiunte. Il Friuli-Venezia Giulia e la Marina Militare, in tutte le sue articolazioni, confermano così un legame solido, basato sulla valorizzazione delle competenze e delle risorse territoriali, nonché sullo spirito di servizio verso la collettività.

