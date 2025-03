Fedriga: “La Vespucci è la nave scuola più bella del mondo”

Trieste ha accolto con entusiasmo il ritorno della nave scuola Amerigo Vespucci, autentico simbolo dell’eccellenza e della tradizione marinaresca italiana. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerose autorità e una grande folla di cittadini, ha sancito non solo il rientro dalla circumnavigazione del mondo, ma anche la ripartenza del tour italiano dalla riva del Mandracchio.

Fedriga: “Un simbolo di bellezza e professionalità”

Durante la cerimonia di ieri, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato il valore straordinario di questo momento. “L’Amerigo Vespucci è la nave scuola più bella del mondo, un veicolo eccezionale di promozione del Made in Italy. La sua presenza, insieme alla nave Trieste, rappresenta un orgoglio per il nostro territorio e per l’intero Paese”.

Fedriga ha aggiunto che la Vespucci, con il suo viaggio intorno al mondo, ha portato ovunque un messaggio di eccellenza italiana: “Nei porti di tutto il globo ha suscitato stupore e ammirazione, confermandosi uno straordinario ambasciatore dell’Italia e della nostra tradizione marinaresca”.

L’orgoglio italiano sulle onde del mare

Oltre alla Vespucci, a Trieste ha fatto tappa anche la nave Trieste, la più grande unità mai realizzata dalla cantieristica italiana per la Marina Militare. Un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, capace di dimostrare l’alto livello tecnologico raggiunto dall’ingegneria navale italiana.

Fedriga ha voluto ricordare che, al di là del valore tecnico di queste imbarcazioni, la vera forza risiede nell’impegno e nella dedizione degli uomini e delle donne che servono nella Marina Militare e nelle Forze Armate. “A loro dobbiamo il nostro ringraziamento per la difesa della libertà e dei valori democratici”.

Dipiazza: “Trieste ha dimostrato ancora una volta il suo affetto per la Vespucci”

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per la grande partecipazione di pubblico: “Ieri la città ha dato una dimostrazione straordinaria di affetto per l’Amerigo Vespucci. Trieste ha nel cuore il mare e la sua storia, e questa nave rappresenta un pezzo della nostra identità”.

Dipiazza ha inoltre sottolineato come eventi di questa portata contribuiscano a rafforzare il legame tra la città e la Marina Militare: “La Vespucci non è solo una nave, ma un simbolo che ci lega alla nostra tradizione marittima e ai valori italiani”.

Una folla in festa per la Vespucci

Il vicegovernatore Mario Anzil ha evidenziato la straordinaria partecipazione di pubblico sulle rive di Trieste, segno dell’affetto che gli italiani nutrono per questa nave. “La Vespucci è un’eccellenza nazionale, celebrata in tutto il mondo. Vedere tante persone qui ieri è la dimostrazione di quanto sia amata e rispettata”.

Non solo cittadini, ma anche personalità di spicco hanno preso parte all’evento, tra cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all’Economia Sandra Savino, il presidente del Consiglio regionale Mario Bordin e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

Un evento memorabile tra tradizione e spettacolo

A rendere ancora più emozionante la giornata ci hanno pensato le Frecce Tricolori, che hanno salutato l’arrivo della Vespucci con una spettacolare esibizione, e le Fanfare dell’11° Reggimento Bersaglieri e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, che hanno dato il loro contributo musicale per celebrare il momento.

La Vespucci riparte: nuova avventura per il simbolo del mare

Dopo la calorosa accoglienza triestina, l’Amerigo Vespucci proseguirà il suo viaggio lungo le coste italiane, continuando a rappresentare l’Italia nel mondo. Un evento che ha dimostrato come la passione per il mare e l’orgoglio per le proprie tradizioni siano ancora profondamente radicati nel cuore degli italiani.

