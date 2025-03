Mondiali Juniores di sci alpino 2025, il trionfo della neve a Tarvisio

I Campionati mondiali Juniores di Sci alpino 2025 a Tarvisio hanno portato in Friuli-Venezia Giulia un risultato straordinario, sia dal punto di vista agonistico che di promozione turistica. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti di altissimo livello, molti dei quali potrebbero presto calcare le piste più prestigiose della Coppa del Mondo.

La premiazione delle atlete in Piazza Unità d’Italia

A celebrare le migliori sciatrici è stato l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, che ha consegnato i riconoscimenti alle prime tre classificate. La cerimonia si è svolta a Tarvisio, in piazza Unità d’Italia, davanti a un pubblico entusiasta, confermando come questa località dell’Alto Friuli sia perfettamente attrezzata per ospitare manifestazioni di rilievo internazionale.

Le parole di Roberti: “Un’occasione di sport e di crescita”

Nel suo intervento, l’assessore Roberti ha sottolineato come il Friuli-Venezia Giulia sia un territorio ideale per eventi di alto livello. “Questa Amministrazione regionale – ha spiegato – ha sempre creduto nello sport come motore di sviluppo, turismo e crescita per il nostro territorio. Il fatto che Tarvisio sia stata scelta per la seconda volta a distanza di 23 anni conferma la nostra affidabilità organizzativa e la qualità delle nostre infrastrutture”.

Numeri da record per il turismo

Durante i dieci giorni di competizioni, si sono registrati 6.320 pernottamenti, con un valore economico diretto superiore ai 700mila euro. Le attività locali hanno beneficiato della presenza di atleti, staff e appassionati, con oltre 50 aziende coinvolte nei servizi e nelle forniture. Un impatto importante, che rafforza il ruolo di Tarvisio come destinazione di riferimento per gli eventi sportivi invernali.

Lo sguardo verso il futuro

La manifestazione ha anche ribadito l’attenzione per la sostenibilità, elemento chiave per la crescita turistica del territorio. “Sport, turismo e tradizione – ha aggiunto Roberti – si uniscono in un evento di festa, nel pieno rispetto dell’ambiente montano che ci ospita”.

L’eredità della manifestazione

Oltre a lasciare un segno tangibile sull’economia locale, i Campionati mondiali Juniores di Sci alpino 2025 rappresentano un trampolino di lancio per giovani promesse e un banco di prova per chi si prepara a sfidare i grandi circuiti internazionali. Il Friuli-Venezia Giulia si conferma così un laboratorio sportivo capace di creare opportunità e di valorizzare al meglio le proprie risorse naturali e strutturali.

