Nuova norma logistica, la Cabina di regia traccia la rotta per il futuro del FVG

La Cabina di regia dei trasporti e della logistica ha presentato le ultime novità sulla nuova norma di settore, puntando a garantire una pianificazione equilibrata che favorisca lo sviluppo del sistema produttivo e logistico regionale senza compromettere la viabilità esistente o le attività economiche. L’incontro, svoltosi a Pordenone nella sede di Interporto, ha visto la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che ha ribadito l’importanza di dare alla Regione strumenti efficaci per valutare gli interventi di rilievo sul territorio.

Un nuovo quadro normativo per la logistica in Friuli-Venezia Giulia

La proposta di Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici nasce dal bisogno di gestire al meglio le numerose richieste arrivate in questi mesi. Da un lato, si tratta di siti già urbanizzati destinati a funzioni commerciali o produttive; dall’altro, di progetti di grandi dimensioni che interessano aree ancora libere da pianificazioni urbanistiche. Ispirandosi ad esperienze simili in altre regioni d’Italia, il Friuli-Venezia Giulia intende adottare una normativa che regolamenti gli investimenti, mettendo l’Amministrazione in condizione di valutare ogni intervento con un criterio chiaro ed equilibrato.

Gli obiettivi della norma

Tra i principali obiettivi del nuovo strumento, emerge la volontà di:

Definire con precisione le procedure di progettazione, così da evitare incertezze e ritardi;

di progettazione, così da evitare incertezze e ritardi; Chiarire cosa si intenda per insediamento logistico , tracciando un netto confine tra zone a vocazione produttiva e commerciale;

, tracciando un netto confine tra zone a vocazione produttiva e commerciale; Sostenere i Comuni nella gestione delle richieste, offrendo un supporto concreto nei processi decisionali;

nella gestione delle richieste, offrendo un supporto concreto nei processi decisionali; Stabilire soglie di intervento (come quella di tre ettari) per differenziare tra progetti ordinari e quelli che richiedono una valutazione più ampia.

Il ruolo della Cabina di regia

All’interno del percorso normativo, la Cabina di regia rappresenta l’interfaccia privilegiata tra Regione e territorio. Durante gli incontri, vengono raccolte indicazioni e suggerimenti utili all’elaborazione del testo normativo, garantendo un confronto diretto con amministratori locali, operatori e cittadini. Questa collaborazione proseguirà anche dopo l’approvazione della norma, supportando le grandi decisioni che influenzeranno il futuro sviluppo logistico di tutta la regione.

Verso l’approvazione del testo

L’assessore regionale alle Infrastrutture ha annunciato la volontà di portare la nuova normativa in Aula entro maggio, così da definire al più presto i criteri di pianificazione e consentire agli investitori di operare in un quadro certo. In questo modo, l’Amministrazione regionale potrà svolgere in modo più incisivo il proprio ruolo di pianificatore e programmatore del territorio, promuovendo uno sviluppo logistico equilibrato e sostenibile per l’intero Friuli-Venezia Giulia.

