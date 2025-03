Coppa del mondo di sci paralimpico, le finali a Sella Nevea

Le finali mondiali delle discipline veloci di sci paralimpico si preparano ad accendere i riflettori su Sella Nevea, meta d’eccellenza in Friuli-Venezia Giulia. Dal 10 al 16 marzo, ben 57 atleti provenienti da 21 nazioni si sfideranno in discesa libera e supergigante sulla spettacolare pista del monte Canin, all’interno della Coppa del mondo di sci paralimpico. Un evento dall’alto valore sportivo e sociale, capace di evidenziare l’importanza di un approccio inclusivo e di grande apertura verso ogni forma di abilità.

Un’occasione unica per il territorio

Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, questa manifestazione rappresenta una conferma della vocazione internazionale della montagna del Friuli-Venezia Giulia e degli impianti sciistici regionali, luoghi ideali per ospitare eventi di prestigio. Grazie all’impegno della Regione, che punta a incrementare la propria visibilità a livello globale, appuntamenti di tale caratura contribuiscono in modo decisivo alla promozione del territorio e all’affermazione turistica dell’area.

Il programma delle gare

Le finali di sci paralimpico prenderanno il via con due giorni di prove ufficiali, fissati per il 10 e 11 marzo. Successivamente, le competizioni si terranno il 12, 13, 15 e 16 marzo, lasciando spazio a una giornata di riposo il 14 marzo. Proprio quel giorno, gli atleti e gli ospiti potranno scoprire le meravigliose miniere di Cave del Predil, alla presenza di Lucia Mazzotti, ex sciatrice azzurra, e di Daniele Molmenti, campione olimpico di canoa a Londra 2012. Un’iniziativa pensata per arricchire ulteriormente l’esperienza e favorire la conoscenza del territorio, confermando la natura multidimensionale di questa competizione.

Sinergie vincenti

Le finali sono state organizzate dallo Sci club Pordenone, con il fondamentale supporto di diverse realtà locali. Come sottolineato durante la conferenza stampa dallo stesso assessore Bini e dal direttore sportivo dello Sci club, Luigi Porracin, la manifestazione è frutto di proficue sinergie tra istituzioni, enti turistici e associazioni sportive. Anche il presidente della Federazione italiana sport invernali paralimpici, Paolo Tavian, ha rimarcato l’importanza di momenti come questi per valorizzare lo sport paralimpico e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione.

L’entusiasmo per questo evento coincide con un’altra notizia positiva: i numeri delle presenze sulle piste della regione sono in crescita. Solo Sella Nevea ha registrato oltre 45 mila sciatori, con un incremento di +9,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un trend positivo che contribuisce a consolidare l’immagine del Friuli-Venezia Giulia come polo sciistico di rilievo.

