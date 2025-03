Housing sociale a Gorizia, ex Locchi e Stella Matutina verso la riqualificazione

GORIZIA – Il complesso ex Locchi e Stella Matutina si prepara a rinascere grazie a un ambizioso progetto di housing sociale. L’Università di Udine, in collaborazione con le istituzioni locali, ha infatti presentato una proposta di variante urbanistica volta a riconvertire queste aree dismesse, offrendo nuove prospettive abitative a chi si trova nella cosiddetta “fascia grigia” della popolazione.

Riqualificazione urbana e sostegno alla popolazione

L’obiettivo della proposta è valorizzare gli immobili dell’ex Locchi e ex cinema teatro Stella Matutina attraverso la creazione di 30 unità abitative destinate a giovani coppie, persone anziane monoreddito, genitori separati, studenti fuori sede e nuclei familiari con minori. A ciò si aggiungono spazi comuni di socializzazione e aree verdi attrezzate, pensati per favorire l’integrazione e il dialogo tra i residenti.

A sostenere con convinzione la proposta è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che ha sottolineato come questo progetto risponda a una crescente domanda di soluzioni abitative da parte di quanti non rientrano nell’edilizia sovvenzionata né possono accedere al mercato immobiliare tradizionale. “Simili interventi di abitare sociale ben si adattano a contesti urbani come quello di Gorizia”, ha evidenziato l’assessore, ponendo l’accento sui vantaggi offerti dalla presenza di servizi di trasporto pubblico e negozi di vicinato.

Housing sociale in Friuli-Venezia Giulia

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di politiche abitative sostenute dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. L’assessore Amirante ha ricordato che, negli ultimi due assestamenti di bilancio, l’Amministrazione regionale ha deciso di rifinanziare il Fondo housing sociale FVG, con l’obiettivo di portare a compimento le progettualità nate dalla legge 1 del 2016 sull’abitare sociale e di finanziare interventi futuri per favorire la riqualificazione urbana e la coesione sociale.

Un modello replicabile

La collaborazione tra enti locali e mondo accademico testimonia l’importanza di unire competenze diverse per dare forma a progetti innovativi e sostenibili. Se l’iniziativa dell’Università di Udine troverà conferma, il modello di housing sociale a Gorizia potrebbe diventare un esempio da seguire e replicare, in grado di rilanciare aree dismesse e supportare le fasce deboli della popolazione.

