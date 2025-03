In\Visible Cities si fa “XL”: un festival lungo otto mesi tra Gorizia e Gradisca

GORIZIA/NOVA GORICA/GRADISCA D’ISONZO – Il Festival Urbano Multimediale In\Visible Cities torna nel 2025 in una versione “XL”, più grande e diffusa che mai. Grazie alla Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia, il festival si estende da marzo a ottobre, con eventi itineranti che attraversano il territorio isontino. La manifestazione, promossa dall’associazione Quarantasettazeroquattro, offrirà un programma ricco e coinvolgente, pensato per valorizzare il patrimonio storico, urbanistico e naturale della regione.

Un Festival “extra large” e “extra long”

Gli organizzatori Alessandro Cattunar, Miriam Paschini e Gioele Peressini hanno presentato l’edizione XL durante una conferenza stampa a Gorizia, alla presenza degli assessori alla cultura Fabrizio Oreti e Marco Zanolla.

“XL” significa due cose, spiegano i direttori artistici: “extra long”, perché il festival si estenderà su otto mesi, e “extra large”, perché abbraccerà un territorio più ampio, coinvolgendo attivamente cittadini e turisti. Il format prevede una programmazione che unisce arte, tecnologia, storia e partecipazione attiva, rendendo ogni evento un’esperienza immersiva e unica.

GO!2025: una vetrina per il territorio

Per il Comune di Gorizia, rappresentato dall’assessore Fabrizio Oreti, la designazione come Capitale europea della cultura è un’opportunità per mettere in luce il valore del territorio transfrontaliero. “In\Visible Cities XL rappresenta un’occasione per raccontare la nostra storia e il nostro spirito di integrazione culturale”, ha dichiarato Oreti.

Anche il Comune di Gradisca d’Isonzo accoglie con entusiasmo questa espansione del festival. Marco Zanolla, assessore alla cultura, sottolinea come “Gradisca abbia sostenuto In\Visible Cities fin dai suoi esordi”, contribuendo a trasformare la città in un centro di riferimento per l’arte contemporanea.

Un calendario ricco di eventi da marzo a ottobre

Il festival prenderà il via il 29 marzo con “Orfana la mia città” di Riccardo Tabilio, un percorso audioguidato alla scoperta di Gorizia. Il giorno successivo, il Parco Piuma ospiterà “Atlante Isontino”, una performance dedicata al fiume Isonzo e al suo impatto sul territorio.

Tra gli appuntamenti di aprile, spicca “Gorizia Memory Experience” (26 aprile), un’esperienza in realtà aumentata tra le vie cittadine, seguita il 27 aprile da “Esercizi di rivoluzione”, performance immersiva sul pensiero di Franco Basaglia.

Il festival continuerà con appuntamenti a giugno, luglio e settembre, culminando con l’edizione tradizionale di In\Visible Cities dal 27 agosto al 7 settembre.

Come partecipare agli eventi

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria. Per riservare il proprio posto, basta inviare un WhatsApp o un SMS al 328 8535125, indicando nome, cognome, spettacolo e numero di biglietti richiesti.

Un festival che racconta il territorio attraverso l’arte

L’edizione XL di In\Visible Cities conferma la vocazione del festival a unire innovazione artistica e memoria storica, con un occhio di riguardo per la narrazione transfrontaliera. Grazie al sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Gradisca d’Isonzo e della Fondazione Carigo, il festival si conferma un evento di riferimento per il panorama culturale

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook