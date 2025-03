Scontro sui Pronto Soccorso: la Cgil porta Asufc in tribunale

La Cgil ha impugnato la determina dell’Asufc (Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale) che prevede l’esternalizzazione dei servizi sanitari nei Pronto Soccorso di Udine, San Daniele, Tolmezzo, Palmanova e Latisana. Il ricorso, presentato al Tribunale di Udine, è stato annunciato dal segretario provinciale della Fp Cgil, Andrea Traunero, che ha denunciato la violazione delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali.

🚨 Mancato confronto sindacale e violazione del contratto

Secondo la Cgil, l’Asufc avrebbe agito unilateralmente, procedendo con l’esternalizzazione senza un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del comparto Sanità. Un comportamento ritenuto inaccettabile e lesivo dei diritti dei lavoratori, oltre che contrario allo Statuto dei Lavoratori e alle norme vigenti in materia di relazioni sindacali.

📝 La richiesta di annullamento e la battaglia per la trasparenza

Nel ricorso, la Cgil chiede al Tribunale di:

dichiarare antisindacale l’azione dell’Asufc;

ordinare la rimozione degli effetti della determina;

intimare all’Azienda sanitaria di avviare il confronto sindacale previsto.

Il sindacato ribadisce la necessità di un dialogo trasparente e conforme al contratto nazionale, per garantire tutela ai lavoratori e qualità nei servizi sanitari.

👩‍⚕️ Preoccupazioni sul campo: il malcontento del personale sanitario

A sostenere l’azione legale non è solo il sindacato, ma anche il malcontento crescente tra medici, infermieri e operatori sanitari. Durante l’assemblea di martedì a Latisana, è emersa una forte preoccupazione: l’esternalizzazione rischia di peggiorare le condizioni di lavoro e di compromettere la qualità del servizio, in un contesto già critico per carenze di personale e difficoltà organizzative.

💬 Traunero: “Un atto dovuto verso i lavoratori”

“Un atto dovuto nei confronti dei lavoratori e una dimostrazione di concretezza nelle azioni sindacali”: così Andrea Traunero ha definito il ricorso. La Cgil intende portare avanti con fermezza la sua posizione, difendendo il diritto al confronto e alla contrattazione collettiva, pilastri della rappresentanza sindacale.

🔚 Uno scontro destinato a durare

La vicenda è solo all’inizio e potrebbe avere ripercussioni importanti sul sistema sanitario regionale. In gioco ci sono i diritti dei lavoratori, la tenuta del contratto nazionale, e soprattutto la qualità del servizio offerto ai cittadini. Il tribunale è ora chiamato a fare chiarezza su un provvedimento che, secondo la Cgil, mina le fondamenta del confronto democratico tra istituzioni e lavoratori

