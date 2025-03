Fieste de Patrie Udine, scopri tutti gli appuntamenti

La città di Udine si appresta a festeggiare la Fieste de Patrie con una serie di eventi culturali e tradizionali che ne riaffermano il ruolo centrale nella valorizzazione della cultura friulana. Come dichiarato dalla consigliera Stefania Garlatti-Costa, quest’anno la festa porta la friulanità direttamente nelle piazze, con un’attenzione particolare alla storia e al patrimonio locale.

La friulanità da Udine a Gorizia

Una novità importante riguarda la valorizzazione della cultura friulana anche a Gorizia, attraverso eventi dedicati. Il fiume Tagliamento, definito come “anima del Friuli”, sarà celebrato con lo spettacolo “Cjants di grave. Il Tiliment in storiis e poesiis”, in programma il 6 aprile al Teatro San Giorgio.

Eventi e iniziative culturali

Gli appuntamenti iniziano il 29 marzo con visite guidate in lingua friulana al Castello di Udine, per proseguire con “L’ora delle storie” in Biblioteca Civica, dedicata ai bambini. Piazza Libertà sarà il cuore delle celebrazioni il 3 aprile con l’esposizione della bandiera friulana, laboratori per bambini e un concerto del rapper DJ Tubet.

Il 4 aprile la Sala Ajace ospiterà la presentazione del libro “Fûc su Gurize” sulla storia di Gorizia, mentre il 5 aprile, ancora Piazza Libertà vedrà protagoniste le danze folcloristiche.

Si finirà con i “Pali di S. Zorç”

La Fieste de Patrie si concluderà con il tradizionale appuntamento dei “Pali di S. Zorç”, il 27 aprile in via Mercatovecchio, evento finale che chiuderà simbolicamente le celebrazioni nel segno della tradizione friulana.

