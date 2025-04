L’Old Wild West passeggia a Milano e vede avvicinarsi il traguardo

MILANO – Nel recupero infrasettimanale, l’Old Wild West Udine non fa sconti alla Wegreenit Milano vincendo – anzi, stravincendo – in trasferta per 89 a 72.

La formazione di coach Vertemati, grazie ai due punti colti contro la formazione degli ex Amato e Gentile, allunga a +6 su Rimini che, però, ha anch’essa un turno da recuperare giocando questo giovedì contro la Juvi Cremona.

La partita, giocata in un Pala-Lido poco affollato, ma con un gruppo di tifosi arrivati dal Friuli ben udibili, è durata sostanzialmente due quarti, perché già ad inizio della terza frazione di gioco, grazie ad un parziale di 3-11 propiziato da Johnson e Hickey, Udine si è portata sul +19 (44-63) definendo la propria impronta vincente sulla partita.

Il successo degli ospiti è figlio in particolare di una ottima difesa di squadra che ha limitato di molto tra i padroni di casa la pericolosità di Gentile (4/16 al tiro) e di Potts (4/8 al tiro), mentre i bianconeri, guidati da uno straordinario Hickey (18 punti e 10 assist), sono riusciti a rendersi pericolosi in attacco con tutti i propri effettivi, mandando 10 giocatori a referto.

Mancano ora quattro gare alla fine della stagione regolare e i friulani vedono il prestigioso traguardo della promozione diretta sempre più vicino, ma distrarsi ora sarebbe un grave errore. Dopo il match di domenica prossima a Cento, contro una formazione ancora bisognosa di punti per levarsi dai bassifondi della classifica, sarà in programma al Carnera il 13 aprile il big-match proprio contro Rimini, con in palio i classici punti che valgono doppio.

Wegreenit Urania Milano – Apu Old Wild West Udine 72-89 (23-25, 41-52, 52-79)

Wegreenit Urania Milano: Ike Udanoh 16 (5/11, 0/0), Andrea Amato 15 (1/4, 4/8), Giddy Potts 12 (4/6, 0/2), Alessandro Gentile 10 (4/16, 0/0), Matteo Cavallero 9 (2/5, 1/4), Gianmarco Leggio 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Maspero 3 (1/2, 0/1), Kevin Ndzie 2 (1/1, 0/0), Theo Anchisi 1 (0/0, 0/0), Luca Cesana 0 (0/0, 0/6), Fabrizio Di franco n.e., Stefano Bracale n.e.. All. Cordani.

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 18 (4/7, 3/6), Xavier Johnson 15 (2/5, 2/2), Lorenzo Caroti 13 (2/3, 2/6), Mirza Alibegovic 12 (2/3, 2/6), Iris Ikangi 9 (0/0, 3/5), Rei Pullazi 8 (0/1, 2/4), Lorenzo Ambrosin 6 (0/0, 2/5), Matteo Da ros 3 (0/0, 1/1), Simone Pepe 3 (0/1, 1/4), Davide Bruttini 2 (0/3, 0/0). All. Vertemati.

