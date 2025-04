L’APU espugna anche Cento ed attende al varco Rimini

CENTO – Al termine di una autentica battaglia, l’Old Wild West Udine batte la Sella Cento per 72 a 69.

Dopo un primo quarto in cui erano stati sorpresi dall’energia messa in campo da Cento ed avevano “sparacchiato” in modo impreciso al tiro da tre punti (1/11), i bianconeri sono passati a condurre la partita ad inizio secondo quarto successivamente ad un canestro da sotto di un positivo Johnson servito da Da Ros (20-21) grazie ad una difesa più attenta e al ritmo imposto da un ottimo Hickey. La partita è proseguita con piccoli vantaggi da parte dell’Old Wild West a cui riusciva sempre a fare fronte una volitiva Cento ben supportata dal duo americano Davis e Davoe.

Il finale ha visto i padroni di casa andare avanti di due punti grazie ad un tap-in di Benvenuti (68-66), ma, successivamente, quattro punti di Johnson da sotto hanno riportato avanti i bianconeri nelle battute finali (68-70). Dopo un fallo di Caroti, Davis ha fatto solo 1 su 2 dalla lunetta, mentre dall’altra parte lo stesso Caroti ha segnato entrambi i due liberi concessigli, rendendo vano il tentativo disperato da tre punti di Davis.

Tra i bianconeri, ottime le prestazioni dei due americani: Johnson ha concluso con 18 punti e 9 rimbalzi, mentre Hickey, molto utilizzato da Vertemati nell’occasione (38′ in campo per lui), ha terminato l’incontro con 19 punti segnati e 7 assist smazzati. Meno rilevanti le prestazioni dei giocatori italiani, con il tandem Pullazi – Ambrosin utilizzato complessivamente per soli 12′ e Pepe nemmeno schierato sul parquet.

A tre giornate dal termine della stagione regolare, Udine mantiene i 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica Rimini. E proprio i romagnoli saranno la squadra ospite al palasport Carnera nel prossimo match domenicale che, se vinto, darebbe all’APU la certezza matematica del primato in classifica e la promozione in serie A.

Sella Cento – Apu Old Wild West Udine 69-72 (20-13, 31-36, 48-52)

Sella Cento: Stacy Davis iv 21 (4/9, 2/3), Lorenzo Benvenuti 15 (6/8, 0/1), Gabe Devoe 13 (2/6, 2/3), Alessandro Sperduto 7 (2/3, 0/3), Nicola Berdini 6 (2/5, 0/2), Nicolas Alessandrini 5 (2/5, 0/1), Vittorio Nobile 2 (1/1, 0/3), Nicolas Tanfoglio 0 (0/1, 0/2), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0), Georges Tamani n.e., Marco Ramponi n.e., Massimiliano Moretti n.e.. All. Di Paolantonio.

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 19 (8/14, 1/9), Xavier Johnson 18 (6/9, 1/2), Mirza Alibegovic 10 (2/4, 1/6), Iris Ikangi 9 (3/4, 1/2), Lorenzo Caroti 7 (0/2, 1/7), Rei Pullazi 5 (0/0, 1/1), Matteo Da ros 4 (0/0, 1/4), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Ambrosin 0 (0/0, 0/2), Simone Pepe n.e., Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook