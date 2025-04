Finanziamenti agevolati FVG per giovani coppie: accordo con CrediFriuli

CrediFriuli, storica Banca di Credito Cooperativo della provincia di Udine, ha aderito ufficialmente alla misura regionale denominata “Dote finanziaria per l’autonomia dei giovani”, recentemente rinnovata per il 2025. Questa iniziativa è stata pensata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per favorire la formazione di nuovi nuclei familiari, promuovendo l’autonomia delle giovani coppie, con un occhio particolare alla natalità e alla crescita demografica.

Un impegno mutualistico verso le nuove famiglie

La scelta di CrediFriuli di sottoscrivere la convenzione regionale rientra nella sua vocazione di banca cooperativa, vicina alle esigenze della comunità. Come ha spiegato il direttore generale di CrediFriuli, Gilberto Noacco, «I giovani e le famiglie sono al centro della nostra attenzione. Abbiamo deciso con convinzione di aderire a questa misura perché è perfettamente in linea con la nostra filosofia mutualistica e di prossimità».

Fino a 30mila euro per giovani coppie senza garanzie ipotecarie

La misura consente alle giovani coppie residenti nel Friuli-Venezia Giulia di accedere a prestiti agevolati fino a un massimo di 30mila euro, rimborsabili in un periodo massimo di 5 anni, senza alcuna necessità di garanzie ipotecarie. Questo incentivo mira a supportare concretamente i giovani nella realizzazione dei loro progetti di vita, come l’acquisto della prima casa o la gestione dei costi iniziali della vita familiare.

Sostegno extra per nascita o adozione

La Regione offre inoltre un ulteriore incentivo specifico per le giovani coppie che, durante la durata del prestito, avranno un figlio o decideranno di adottarlo. In caso di primo figlio, viene erogato un contributo fino a 15mila euro per la decurtazione della quota capitale del prestito in essere. Ancora più rilevante l’intervento in caso di secondo figlio: la Regione procederà infatti a saldare interamente il residuo del prestito.

Informazioni e modalità di accesso

Per ricevere ulteriori informazioni sulla misura o presentare la domanda di prestito, è possibile recarsi presso una delle 29 filiali di CrediFriuli presenti sul territorio regionale o consultare il portale istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia. CrediFriuli ribadisce così il proprio ruolo di istituto di credito vicino al territorio, pronto a sostenere i progetti di vita dei giovani friulani.

