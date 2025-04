Trieste capitale europea dell’IA, nasce l’Agorai Innovation Hub

L’Agorai Innovation Hub si presenta come un’importante svolta nel panorama dell’intelligenza artificiale in Europa. Nato da una partnership pubblico-privata, coinvolge la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Gruppo Generali, Fincantieri, Illy, Goldman Sachs, le Università di Trieste e Udine, la Sissa, il Mib Trieste School of Management, l’Istituto Italiano di Tecnologia, Deloitte, l’Ictp e vanta una partnership strategica con Google. Obiettivo: creare un ecosistema in grado di sfruttare le potenzialità delle tecnologie avanzate a vantaggio di imprese, ricerca e cittadini.

Una spinta verso il futuro

L’evento di presentazione ha visto la partecipazione, oltre al governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, anche del anche degli assessori regionali alle Ricerca Alessia Rosolen, Autonomie locali Pierpaolo Roberti, Finanze Barbara Zilli e Infrastrutture Cristina Amirante.

Secondo il governatore Massimiliano Fedriga, l’avvio di Agorai rappresenta “l’inizio di un percorso” che proietta la regione in un’era di grande competitività e sviluppo imprenditoriale. Il tessuto locale, ricco di centri scientifici e ricercatori di alto livello, è il contesto ideale per diventare un polo di eccellenza nella data science e nelle applicazioni dell’IA.

L’augurio del governatore è che nuove realtà internazionali possano aderire al progetto, rafforzando il ruolo di Agorai come fulcro di innovazione per l’intera Unione Europea. Allo stesso tempo, viene sottolineata l’esigenza che l’Europa aggiorni alcune normative, per non limitare gli investimenti e lasciare ad altri Paesi la possibilità di guidare il futuro delle nostre imprese.

La “casa” dell’innovazione

Il progetto prevede che Palazzo Carciotti, simbolo di Trieste e sede storica di Generali, diventi l’epicentro delle attività di ricerca e sviluppo. L’architetto Carlo Ratti firma il design innovativo che trasformerà l’edificio in un hub moderno e tecnologico.

La forza della collaborazione

Tutti i partecipanti all’Agorai Innovation Hub contribuiranno con risorse economiche, personale specializzato e casi studio reali, favorendo sinergie e benefici condivisi. Google, in particolare, offrirà modelli di machine learning all’avanguardia, infrastrutture e competenze tecniche esclusive, come AlphaFold, l’innovativa tecnologia sviluppata da DeepMind per prevedere la struttura delle proteine.

“Humanize the Future”

È il claim scelto da Agorai per ribadire il suo scopo: coltivare un’intelligenza che sia sì artificiale, ma incentrata sull’umanità. Una trasformazione culturale che metta al centro il benessere collettivo e punti a migliorare concretamente la vita delle persone.

