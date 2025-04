Piano sfalci Udine 2025: 2500 interventi in città fino a ottobre

È ufficialmente partito il piano sfalci 2025 predisposto dal Comune di Udine, che prevede un’intensa attività di manutenzione del verde pubblico. L’iniziativa, attiva da aprile fino al mese di ottobre, contempla oltre 2500 interventi distribuiti in più di 360 aree cittadine, per una superficie totale che supera 1 milione e 310 mila metri quadrati. L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: preservare il decoro urbano e garantire spazi pubblici ordinati e fruibili per tutti i cittadini.

Interventi già in corso su tutto il territorio

La prima fase del piano si è già conclusa, con interventi tempestivi che hanno interessato aree verdi, aiuole, aree cani e margini stradali. Le operazioni hanno puntato a ridurre l’altezza dell’erba, restituendo ordine e pulizia agli spazi pubblici in tutta la città. Secondo l’amministrazione, queste attività rappresentano un pilastro fondamentale della qualità urbana, soprattutto nei quartieri residenziali, dove il verde è parte integrante della quotidianità.

Un calendario fitto fino all’autunno

Il programma prevede sei ulteriori cicli di sfalcio a cadenza mensile fino a ottobre. A questi si aggiungeranno due interventi straordinari di raccolta fogliame, previsti in autunno e nelle prime settimane invernali. Le attività saranno gestite da quattro aziende specializzate, organizzate su sei lotti operativi che coprono in modo capillare l’intero territorio urbano. Le zone coinvolte includono il centro storico e il ring, San Domenico e San Rocco, Rizzi e Stadio, zona nord-est, area sud, e infine le scuole e i giardini scolastici.

Oltre gli sfalci: un piano integrato per il verde

Il progetto dell’amministrazione non si limita al solo sfalcio dell’erba. È infatti in corso il primo censimento completo degli alberi cittadini, un’attività strategica che consentirà di monitorare in modo sistematico lo stato del patrimonio arboreo. Il piano comprende anche potature mirate, nuove piantumazioni, rimozione di alberi malati o pericolanti e la cura del verde orizzontale, come prati e giardini pubblici.

Una città più vivibile, sostenibile e accogliente

Con questo impegno strutturato, il Comune di Udine punta a mantenere alti standard di decoro urbano e qualità ambientale, offrendo ai cittadini una città curata, accogliente e sostenibile. La centralità dei quartieri nel piano d’intervento sottolinea l’attenzione dell’amministrazione verso i bisogni concreti della popolazione, valorizzando gli spazi urbani come luoghi di socialità, benessere e identità comunitaria.

