La Regione Friuli-Venezia Giulia intende rinnovare la collaborazione con l’Università di Udine per proseguire e potenziare il progetto ZeroWaste, già attivo dal 2021 in diverse realtà turistiche del territorio. L’iniziativa punta a co-progettare azioni concrete e misurabili per ridurre la produzione di rifiuti durante eventi e attività turistiche.

Il ruolo dei Comuni: esempi virtuosi da Grado a Tarvisio

All’incontro più recente hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Grado e Tarvisio, che hanno illustrato le loro best practice nella gestione sostenibile dei rifiuti durante eventi e stagioni turistiche. La Regione punta a coinvolgere i Comuni più motivati, offrendo un protocollo strutturato per consolidare i risultati finora raggiunti.

Un progetto educativo e partecipato

Dalla sua nascita, ZeroWaste ha coinvolto scuole, operatori turistici e cittadini, promuovendo un cambiamento culturale oltre che ambientale. In particolare, circa 50 classi scolastiche sono state protagoniste di laboratori teatrali e percorsi formativi volti a rendere il tema della sostenibilità più accessibile e coinvolgente.

Nuove realtà coinvolte: da Aquileia alle Valli del Natisone

Nella seconda fase del progetto, avviata nel 2023, Aquileia e Palmanova – città d’arte di forte richiamo – si sono unite alle località balneari e montane già coinvolte. Ma l’attenzione si è spostata anche su realtà meno turistiche ma con forti criticità ambientali, come i piccoli Comuni delle Valli del Natisone, dove la raccolta differenziata è ancora poco diffusa.

Turismo green e rifiuti sotto controllo

La Regione vuole ora spingere sull’acceleratore e lavorare su nuove sfide ambientali: gestione dei rifiuti in strutture ricettive, locali, campeggi, e in tutte le attività connesse al turismo. L’assessore ha sottolineato come la sostenibilità non sia un lusso, ma una necessità, e che un turismo ben gestito possa essere un alleato per la tutela dell’ambiente.

