Trieste-Muggia, inaugurato il nuovo servizio marittimo

Il trasporto marittimo si conferma un pilastro fondamentale per lo sviluppo turistico del Friuli-Venezia Giulia, grazie all’ampliamento delle rotte e all’impegno verso la sostenibilità ambientale. L’inaugurazione della nuova motonave Delfino Verde Gt, avvenuta presso il molo della Pescheria sulle Rive di Trieste, rappresenta un ulteriore passo in avanti per collegare efficacemente la città con Muggia, garantendo servizi moderni e puntuali (qui maggiori informazioni).

Un’inaugurazione carica di significato

All’evento hanno preso parte numerose autorità, tra cui il governatore Massimiliano Fedriga e l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per potenziare i collegamenti marittimi interregionali, extraregionali e anche internazionali. Durante la cerimonia, è stata ribadita la volontà di rendere sempre più competitiva l’offerta turistica del Friuli-Venezia Giulia, in modo da intercettare una domanda in costante crescita.

Un mezzo all’avanguardia per turisti e residenti

La nuova motonave, costruita a Cesenatico, è dotata di comodi posti bici e di prese per la ricarica di e-bike, elementi che rendono il servizio ancora più fruibile sia per i turisti amanti dell’escursionismo sia per i pendolari. Con l’entrata in funzione della quarta imbarcazione della società giuliana, il collegamento Tpl marittimo Trieste-Muggia si arricchisce di un vettore moderno, garantendo efficienza e puntualità.

Sostenibilità come parola d’ordine

Il governatore Fedriga ha ricordato come la sostenibilità ambientale sia un valore chiave: l’utilizzo di un’unica imbarcazione per trasportare numerose persone consente di ridurre sensibilmente l’impatto rispetto ai mezzi privati. L’assessore Roberti ha evidenziato inoltre che il Delfino Verde è sinonimo di trasporto marittimo nel Golfo di Trieste da 36 anni, sinonimo di una tradizione che punta all’innovazione e alla tutela dell’ambiente.

Un marchio di qualità: “Io Sono Friuli Venezia Giulia”

Il Delfino Verde si fregia del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, riconoscimento che sottolinea l’eccellenza della flotta nell’ambito dei servizi turistici regionali. La motonave di punta, la Delfino Verde Deluxe, sarà presto resa ibrida per poter accedere agli specchi d’acqua più sensibili dal punto di vista ambientale, a testimonianza dell’attenzione rivolta al territorio e alle sue specificità.

Prospettive future

L’obiettivo dichiarato da Regione e operatori privati è quello di incrementare i trasporti marittimi in ambito nazionale e internazionale, favorendo così l’attrattività del Friuli-Venezia Giulia sul mercato del turismo. L’inaugurazione del nuovo Delfino Verde Gt rappresenta dunque un traguardo significativo e, al contempo, un punto di partenza per lo sviluppo di nuovi collegamenti e servizi dedicati sia ai residenti sia ai visitatori.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook